В Рособрнадзоре опровергли изменения в системе поступления в 10-е классы и колледжи

Систему поступления из 9 класса в колледжи и 10-е классы общеобразовательных школ в России пока менять не планируют. Об этом 22 октября сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя высказывание главы ведомства Анзора Музаева.
Ране Музаев на всероссийской встрече с родителями заявлял, что планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также зачисления в колледжи, ПТУ и техникумы, поскольку она уже не соответствует современным требованиям.
В Рособрнадзоре отметили, что слова главы ведомства были «частным мнением», и пока никаких действий не предпринимается.
В настоящий момент в России для поступления в колледж необходим аттестат об окончании 9-го или 11-го класса. Результаты ОГЭ или ЕГЭ не требуются.