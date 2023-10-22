В Рособрнадзоре опровергли изменения в системе поступления в 10-е классы и колледжи

Систему поступления из 9 класса в колледжи и 10-е классы общеобразовательных школ в России пока менять не планируют. Об этом 22 октября сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя высказывание главы ведомства Анзора Музаева.



Ране Музаев на всероссийской встрече с родителями заявлял, что планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также зачисления в колледжи, ПТУ и техникумы, поскольку она уже не соответствует современным требованиям.



В Рособрнадзоре отметили, что слова главы ведомства были «частным мнением», и пока никаких действий не предпринимается.

