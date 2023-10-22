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    В Рособрнадзоре опровергли изменения в системе поступления в 10-е классы и колледжи

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    3 комментария

    Систему поступления из 9 класса в колледжи и 10-е классы общеобразовательных школ в России пока менять не планируют. Об этом 22 октября сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя высказывание главы ведомства Анзора Музаева.

    Ране Музаев на всероссийской встрече с родителями заявлял, что планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также зачисления в колледжи, ПТУ и техникумы, поскольку она уже не соответствует современным требованиям.

    В Рособрнадзоре отметили, что слова главы ведомства были «частным мнением», и пока никаких действий не предпринимается.

    В настоящий момент в России для поступления в колледж необходим аттестат об окончании 9-го или 11-го класса. Результаты ОГЭ или ЕГЭ не требуются.

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    Комментарии 3

    Гость22 Окт 2023 в 14:53
    Стране нужно мясо, рабочая сила. Образование будет недоступным. Как и медицина. Будет свой золотой миллион и крепостные, работающие за еду.
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 14:53
    у людей во власти никто ни за что не отвечает, только бла-бла-бла. Слово сказал, слово забрал.
    Один говорит, давайте в бадминтон играть, другой - в настольный теннис на каждой лестничной площадке.
    Ну хоть бы тогда дали задание спорткомитетам в городах открыть секции настольного тенниса или бадминтона.
    +0−0
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