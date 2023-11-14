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    Толстой: введение ЕГЭ было большой ошибкой

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    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ в школах «большой ошибкой». Об этом он заявил на парламентских слушаниях Совета Федерации о сохранении, защите и развитии русского языка 14 ноября.

    Толстой говорил о том, как должны обучать русскому языку детей в школах, и отметил, что внедрение Единого государственного экзамена и натаскивание школьников на тесты разрушило «традиционное русское образование».

    «Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты, и у этой ошибки есть до сих пор действующие авторы. И эта ошибка, конечно же, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России. Сочинения писали. Сейчас что? Машиночитаемые тесты, на которые два года натаскивают», — заявил Толстой.

    Вице-спикер добавил, что система уже сложилась, но нужно думать, как ее изменить. В пример он привел идею о внедрении Минпросвещением общих образовательных программ для всех предметов.

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