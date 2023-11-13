«Дебилизатор» или база для IT? Школьникам разрешили использовать калькулятор на ОГЭ по математике

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Поделиться Поделиться





Впервые девятиклассникам разрешили использовать калькулятор на ОГЭ по математике. Учительское сообщество разделилось в оценке нововведения. Одни педагоги считают, что не нужно тратить время на технические расчеты, другие опасаются утраты необходимых для развития ребёнка навыков.



Непрограммируемый калькулятор ученики смогут использовать на ОГЭ по математике с 2024 года, сообщили в федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который занимается разработкой задач для государственных экзаменов.



Руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по математике Иван Ященко в интервью «Российской газете» заявил, что роль арифметической техники снижается, а умение считать «в столбик» мало кто использует в жизни и в профессии. Этот навык дети осваивают в 5-6 классах и в дальнейшем, педагоги могут «натаскивать» учеников на счет, вместо того, чтобы больше времени уделять «сути предмета, которая далеко не только в умении считать».



«Очень многие учителя ждали этого изменения. Мы, математики, должны показывать красоту этой науки, рассказывать, зачем она нужна в реальном мире. И кстати, совсем не случайно введение калькулятора поддержали участники съезда учителей физики. Потому что они считают, и правильно считают, что математика должна создавать базу и для физики, и для IT. Математика должна развивать мышление, а не концентрироваться на техническом счете, который вызывает уже нервный тик и у родителей, и у детей, особенно в девятом классе», — отметил он.



Ященко добавил, что введение калькулятора — это не упрощение экзамена, так как в нём содержится всего одна задача на прямой счет. «А все остальные задачи требовали и требуют нахождения алгоритма решения, рассуждения. То есть того, что, собственно, и нужно сейчас, в век искусственного интеллекта», — добавил эксперт.

«Бездумное» использование калькулятора всё равно не поможет в решении задач на экзамене, считает председатель предметной комиссии по проверке ГИА в Крыму Татьяна Корзун.

«Учителям математики теперь следует учить школьников эффективно использовать калькуляторы. Ведь это поможет сосредоточить энергию ученика на экзамене не только на механике процесса, но и на проработке стратегии решения в более сложных задачах, на правильном обосновании ключевых положений в доказательствах и на проверке полученных результатов», — отметила она.



Но опрошенные «Фонтанкой» петербургские учителя говорят о том, что с большинством заданий на ОГЭ по математике можно справиться без калькулятора. По мнению председателя предметной комиссии ОГЭ в Петербурге Натальи Зориной, использование калькулятора лишает интриги единственную задачу, требующую расчетов.

«Эта задача проверяет, умеют ли дети проводить вычисления, она становится абсолютно бессмысленной, — рассуждает Зорина. — Есть алгебраическое выражение, нужно найти его значение. Прежде имеет смысл преобразовать это выражение, упростить его и только после этого выполнять вычисление. Те дети, которые не умеют выполнять эти преобразования, они делают лобовые вычисления, сразу подставляют и считают. И считают они на калькуляторе, который мы называем «дебилизатор». Мы говорим о математике, а не об арифметике. Мы хотим, чтобы дети думали и понимали, как решить задачу так, чтобы вычисления свелись к минимуму».



Зорина добавила, что выступает «ярым противником» нововведения. Петербургские эксперты обращались в ФИПИ со своими сомнениями насчет необходимости калькулятора, но не нашли там поддержки. По словам Зориной, возникает риск того, что калькуляторы попадут на парты уже в 5-х и 6-х классах, это негативно скажется на обучении.

Использование калькулятора может упростить экзамен для слабых учеников, считает учитель математики Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 и председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ Олег Ренев.



«На экзамене могут встретиться вещи, которые калькулятор бы упростил. Текстовая задача может сводиться к квадратному уравнению, у которого сложно считается дискриминант. Сильные выпускники 9-го класса могут это решить, оптимизируя какие-то вычисления, для слабых детей калькулятор может упростить решение. Но идею им все равно придется предъявить: составить уравнение и решить его», — рассуждает он.



Педагог добавляет, что в ОГЭ много, так называемых, практико-ориентированных заданий. Это бытовые или низкого уровня профессиональные задачи. В реальной жизни люди решают их с калькуляторами.



«Приветствовать, чтобы калькулятор появился на уроках на всё время — это странно, — говорит Ренев. — Если мы сможем сделать так, чтобы калькулятор на уроке математики появился только ближе к концу девятого класса при подготовке к ОГЭ, то может быть это и сработает. Если он просочится раньше, и все вычислительные технологии мы отдадим калькулятору, то это, конечно, не то, что нам нужно».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

