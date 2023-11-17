В проект по линии метро до станции «Кудрово» вносят изменения

Комитет по развитию инфраструктуры Петербурга ищет подрядчика на изменение проекта планировки для строительства Лахтинско-Правобережной линии метро до станции «Кудрово». Речь идет о городском участке.



Документация опубликована на этой неделе, максимальная стоимость — 16 млн. Работы надо выполнить до 6 декабря 2024 года. Задача — установить границы зон для размещения линейных объектов и определить их характеристики. Это относится именно к той части линии метро, которая проходит до административной границы Петербурга, сама станция будет расположена на территории Ленобласти.



Напомним, согласно плану Смольного, станция «Кудрово» должна быть сдана в 2029 году, как и депо «Правобережное», хотя назывались и более ранние сроки. Допсоглашенние на проектирование и строительство к контракту города с «Метростроем Северной столицы» подписано, стоимость линии до станции оценивается в 32 млрд рублей. При этом ранее предполагалось, что она станет частью большого транспортно-пересадочного узла, об этом Ленобласть и компания «Мегалайн», которую связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, договорились на ПМЭФ-2022. После гибели Пригожина, как сообщали 47news, началась ликвидация дочерней компании «Мегалайна», которая вела работы.

