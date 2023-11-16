Мальчика-иностранца увезли из петербургской школы в больницу после ночных манипуляций с аптечкой

Семикласснику стало плохо в школе Приморского района. Скорая увезла его в реанимацию.
Медиков вызвали в учебное заведение накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 16 ноября. Они увезли в детскую больницу № 5 тринадцатилетнего семиклассника. Состояние пациента оценили как крайне тяжелое.
По предварительной информации, ребенок, гражданин Казахстана, живет с матерью и ее гражданским мужем в съемной квартире. В ходе осмотра помещения нашли полупустую аптечку. Семья на учетах не состоит.
Проводится проверка.