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    Мальчика-иностранца увезли из петербургской школы в больницу после ночных манипуляций с аптечкой

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    4 комментария

    Семикласснику стало плохо в школе Приморского района. Скорая увезла его в реанимацию.

    Медиков вызвали в учебное заведение накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 16 ноября. Они увезли в детскую больницу № 5 тринадцатилетнего семиклассника. Состояние пациента оценили как крайне тяжелое.

    По предварительной информации, ребенок, гражданин Казахстана, живет с матерью и ее гражданским мужем в съемной квартире. В ходе осмотра помещения нашли полупустую аптечку. Семья на учетах не состоит.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 4

    Гость16 Ноя 2023 в 10:37
    Не нашёл "насвай" ?
    +3−0
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