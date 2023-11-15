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    После задержания бывший глава правительства Самарской области оказался в больнице

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    Бывшего врио главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова госпитализировали. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    «Госпитализирован, находится в медицинском учреждении», — ответили журналистам.

    Об отставке Кудряшова по состоянию здоровья стало известно во вторник, 14 ноября. Вскоре к чиновнику пришли с обысками, после них он был задержан. По данным 63.RU, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

    Telegram-каналы, на которые ссылаются региональные издания, пишут, что чиновник вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей ООО «Волгатрансстрой-проект», которая разрабатывала проект станции метро «Самарская». Ее решили не строить из-за якобы небольшого расстояния между станциями.

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