После задержания бывший глава правительства Самарской области оказался в больнице

Бывшего врио главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова госпитализировали. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Госпитализирован, находится в медицинском учреждении», — ответили журналистам.



Об отставке Кудряшова по состоянию здоровья стало известно во вторник, 14 ноября. Вскоре к чиновнику пришли с обысками, после них он был задержан. По данным 63.RU, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

Telegram-каналы, на которые ссылаются региональные издания, пишут, что чиновник вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей ООО «Волгатрансстрой-проект», которая разрабатывала проект станции метро «Самарская». Ее решили не строить из-за якобы небольшого расстояния между станциями.