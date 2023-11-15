Предстоит много скандалов. В Петербурге депутаты поспорили о формировании участков под многоквартирными домами

В Петербурге схему расположения участков под многоквартирными домами отправят на общественные обсуждения. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание приняло в первом чтении 15 ноября. При этом депутаты раскритиковали Смольный из-за того, что фактически жителей не будут информировать о начале этой процедуры.

На общественные обсуждения хотят отправить схему расположения участка, на котором находится уже построенный многоквартирный дом, до того, как эта схема будет утверждена на кадастровом плане территории. Полномочия по проведению общественных обсуждений получит комитет имущественных отношений. Главная критика депутатов касалась того, как жители смогут узнавать о проведении таких слушаний — ни адресной рассылки собственникам, ни экспозиции в доме или в парадных не предусмотрено.



«Говорится о том, что оповещение, адресная рассылка, производится в Законодательное собрание Санкт-Петербурга — ну то есть придет, скорее всего, на имя председателя бумага и главе внутригородского муниципального образования. Вопрос, почему бы не направить всем собственникам в этом доме?» — спросил депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов.

Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, сейчас процедура оформления участков под уже существующими домами есть, и она достаточно сложная, а законопроект как раз установит понятную процедуру. По его данным, сейчас такого оформления добиваются собственники 800 домов в городе. И те владельцы квартир, которые хотят добиться оформления участка, должны быть более активными, «пересылать, обмениваться информацией».



По словам Сухенко, информация будет доступна на сайте комитета имущественных отношений, на сайтах районных администраций и их подведомственных учреждений. Замглавы КИО Максим Похил добавил, что информация также направляется в муниципальные образования. «Вы перечисляете все то, куда обычный житель не пойдет», — прокомментировал спикер Заксобрания Александр Бельский.



Депутат от КПРФ Алексей Зинчук рассказал, что добился от КИО ответа, на кого направлен законопроект, — на большие многоквартирные дома 2007–2015 годов постройки, где двор не является общедомовой территорией.



Коммунист Александр Рассудов обратил внимание — на протяжении длительного времени менялись правила оформления участков под уже построенными многоквартирными домами. «Речь идет о том, что это застроенный земельный участок. И отдельные битвы там будут <...> происходить относительно размера и границ этого участка, — пояснил депутат. — Оповещать нужно всех, а городу предстоит много скандалов», — констатировал он.

