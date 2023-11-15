СК России начал проверку по факту осквернения могилы советских солдат в Финляндии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям об осквернении могилы советских солдат в Финляндии. Об этом 15 ноября сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Бастрыкин поручил запросить у Министерства иностранных дел РФ всю имеющуюся информацию об обстоятельствах произошедшего. После проведения проверки будет дана правовая оценка действиям злоумышленников.
Ранее «Фонтанка» писала, что в финском городе Сало на кладбище Кавиланнуми вандалы разбили памятник 17 военнопленным. Полиция Финляндии уже возбудила уголовное дело, чиновники осудили факт вандализма.
Уход за могилами павших советских солдат в Финляндии осуществляется на основании договора между правительством Финляндии и правительством РФ от 1992 года. Он основан на конвенции, заключенной в Женеве 12 августа 1949 года. Согласно этому соглашению, правительство РФ также гарантирует охрану захоронений и памятников финским воинам на территории России.