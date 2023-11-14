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    В Финляндии подверглись вандализму могилы советских солдат

    1958
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    В Финляндии подверглись вандализму могилы советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало, сообщают 14 ноября местные власти.

    «В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что финские чиновники осуждают данный акт вандализма.

    «Власти постановили, что деятельность в соответствии с государственным соглашением между Финляндией и Россией о погибших в войне может быть продолжена даже в нынешней ситуации. Государственное соглашение все еще действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм на местах захоронений недопустим», — цитирует РИА Новости представителя региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.

    Напомним, уход за могилами погибших советских солдат в Суоми осуществляется на основании договора между правительством Финляндии и правительством Российской Федерации от 1992 года. Он основан на конвенции, заключенной в Женеве 12 августа 1949 года. По этому соглашению, правительство РФ также гарантирует охрану захоронений и памятников финским воинам на территории России.

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