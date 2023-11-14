В Финляндии подверглись вандализму могилы советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало, сообщают 14 ноября местные власти.



«В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.



Уточняется, что финские чиновники осуждают данный акт вандализма.



«Власти постановили, что деятельность в соответствии с государственным соглашением между Финляндией и Россией о погибших в войне может быть продолжена даже в нынешней ситуации. Государственное соглашение все еще действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм на местах захоронений недопустим», — цитирует РИА Новости представителя региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.

