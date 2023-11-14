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    «Фонтанка» получила награду в конкурсе журналистских работ, посвященных петербургской кухне

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    «Фонтанка» стала бронзовым призером в конкурсе журналистов и блогеров «Петербургская кухня в словах и смыслах», организованном комитетом по внешним связям правительства Петербурга в рамках III ежегодного Кубка губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар петербургской кухни». Церемония прошла 14 ноября в фудхолле Vokzal 1853.

    Награду получила публикация «И Обломову не снилось. Что попробовать на гастрономическом фестивале "Петербургский завтрак"» корреспондента Галины Боярковой. Первое и второе места получили корреспонденты НТВ и «Петербургского дневника».

    В этом году Кубок губернатора проводился в открытом формате во второй раз. Состязаться в кулинарном искусстве съехались мастера из всех регионов России, а также из зарубежья.

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