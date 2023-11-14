Глава минздрава Газы обвинил Красный Крест и агентство ООН в соучастии в убийстве палестинцев

Международный комитет Красного Креста (МККК) и агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — соучастники массового убийства населения сектора Газа и больше не представляют свои услуги в анклаве. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил гендиректор минздрава Газы Мунир аль-Барш, передает РИА Новости со сcылкой на телеканал Al Arabiya.
«Эти организации [БАПОР и Красный Крест] — соучастники массового убийства, они принимают приказы от Нетаньяху, а не от генерального секретаря ООН», — сказал глава минздрава Газы.
По словам Аль-Барша, представители организаций в настоящее время покинули свои штаб-квартиры и больше не предоставляют услуги в секторе Газа.
Первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово в 21:14 мск 13 ноября. На борту Ил-76 МЧС РФ в страну вернулись 70 человек. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца, уточняют «Ведомости». По данным МИД, в списках на эвакуацию числятся в общей сложности не менее 900 граждан РФ, среди которых 300 детей.