Оператор карт «Мир» разрешил российским банкам использовать свои терминалы для оплаты за границей

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», одобрила использование российскими банками своих терминалов для оплаты за рубежом. Об этом РБК рассказал глава НСПК Владимир Комлев на форуме «Финополис» 14 ноября.
В целом организация российскими банками и финтех-компаниями оплаты через POS-терминалы за границей не противоречит ни законам РФ, ни правилам платежной системы «Мир», сообщил Комлев. Однако в такой схеме нужно учитывать ряд нюансов. Если при использовании QR-кода или платежной ссылки транзакция, по сути, проходит на территории России, то когда банк устанавливает свои POS-терминалы в других странах и транзакции совершаются в них или на зарубежных сайтах, могут потребоваться дополнительные разъяснения, пояснил глава НСПК.
«С нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию. Здесь могут быть определенные разъяснительные меры с нашей стороны, соответствующие нашим правилам, которые позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности», — сказал Комлев, добавив, что НСПК в целом поддерживает решения, способствующие развитию трансграничных операций.
С 10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России, и картами этих систем, выпущенными российскими банками, стало невозможно расплачиваться за границей. По картам UnionРay операции за рубежом приостановлены с 3 ноября. Продвижение карт российской платежной системы «Мир» осложнили санкции, которыми Минфин США пригрозил иностранным банкам за работу с ней.
Установка POS-терминалов за рубежом — один из способов решить эту проблему, в основном им пользуются в странах, наиболее популярных у туристов. Так, в прошлом октябре два российских банка сообщали о намерении установить терминалы для приема карт «Мир» в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказали РБК источники на платежном рынке, некоторые банки установили ряд терминалов в других странах, но не стали увеличивать их количество, в том числе из-за неясности с правилами оператора карт «Мир».
Карты «Мир» сейчас работают в Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, на Мальдивах и в Южной Осетии. В июне стало известно о запуске системы в Венесуэле. На Кубе с карты «Мир» можно снять наличные, а в октябре Россия и Куба обсудили полноценный запуск системы в республике.