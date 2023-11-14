Оператор карт «Мир» разрешил российским банкам использовать свои терминалы для оплаты за границей

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», одобрила использование российскими банками своих терминалов для оплаты за рубежом. Об этом РБК рассказал глава НСПК Владимир Комлев на форуме «Финополис» 14 ноября.



В целом организация российскими банками и финтех-компаниями оплаты через POS-терминалы за границей не противоречит ни законам РФ, ни правилам платежной системы «Мир», сообщил Комлев. Однако в такой схеме нужно учитывать ряд нюансов. Если при использовании QR-кода или платежной ссылки транзакция, по сути, проходит на территории России, то когда банк устанавливает свои POS-терминалы в других странах и транзакции совершаются в них или на зарубежных сайтах, могут потребоваться дополнительные разъяснения, пояснил глава НСПК.