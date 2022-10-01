И целого «Мира» мало. Как платить за границей, если российские карты перестали работать

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Как за границей без наличных и карты «Мир», сентябрь — октябрь 2022 г.

Из-за угрозы американских санкций банки ряда стран перестали работать с российской платежной системой «Мир». Те, кто оказался за рубежом без достаточного количества наличных, ищут альтернативные методы платить за еду и проживание.

Где перестали работать карты «Мир»?

Крупнейшие частные банки Турции — Is Bankasi и Denizbank приостановили обслуживание карт «Мир» еще 16 сентября. Позже к ним присоединился и государственный банк Ziraat. Как сообщил 28 сентября турецкий телеканал NTV, государственные банки также решили прекратить использование карт системы «Мир», а значит, платить ими в стране уже не получится. Впрочем, по отзывам путешественников, в банкоматах снять наличные пока с этих карт иногда получается, а вот в магазинах платежи, действительно, не проходят.



Узбекистанская платежная система Uzcard 23 сентября приостановила обслуживание карт «Мир». При этом кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме на территории Узбекистана.

Карты «Мир» также перестали обслуживать вьетнамский банк BIDV и казахский Халык Банк. https://www.fontanka.ru/2022/09/21/71670929/ При этом во Вьетнаме их продолжает обслуживать другой крупный банк — VRB. В Казахстане карты «Мир», по отзывам путешественников, работают в банкоматах Сбера, ВТБ и БЦК.

Ранее минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». Если это случится, можно ожидать, что карта «Мир» перестанет работать и в других странах.



Как платить?

Наличные

Если вы только планируете поездку, проще запастись наличными. В соседних с Россией странах можно обменять на местную валюту рубли. В дальних странах лучше иметь при себе доллары и евро. Благо покупать их в России весьма выгодно — курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 сентября обновил минимум с 2014 года на ожиданиях очередных антироссийских санкций и составил 52,3 рубля.

Карты UnionPay

Карты китайской платежной системы UnionPay можно оформить в России. О том, как сделать это в банке «Солидарность», ранее писала «Фонтанка». Да, эти карты работают не везде. Но предприимчивые соотечественники составили карту работающих банкоматов и магазинов в большинстве стран мира — от Германии и Испании до Индии и Японии, а также арендуют с их помощью машины.



Правда, здесь тоже вводятся ограничения. Например, в Финляндии россияне больше не смогут снимать наличные евро в сети банкоматов Nosto с помощью китайских карт UnionPay. Это была единственная в стране сеть, которая позволяла это делать гражданам РФ. До этого UnionPay перестали работать в Грузии, в Израиле, но самый масштабный удар нанесла американская сеть банкоматов Euronet. Пополнять карту можно с рублевого счета, который, в свою очередь, — с российской карты.



Иностранные Visa и Mastercard



Если вы оказались в стране, банки которой разрешают российским путешественникам оформлять местные Visa и Mastercard, можно пойти по этому пути. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как выпустить пластик белорусских и узбекских банков. Пополнять белорусские карты можно либо через платежный сервис Qiwi либо через белорусский аналог карты «Мир» — «Белкарт» (при наличии белорусского номера телефона можно выпустить виртуальную). Однако курс конвертации рублей в евро и доллары будет не таким выгодным, как официальный. На узбекские валютные карты пока удается переводить напрямую. Ряд банков позволяют выпустить моментальный пластик или виртуалку. То есть расплачиваться получится уже сразу.



В других странах (к примеру, Турции, Армении, Грузии, Казахстане) также можно оформить местные карточки. Но может понадобиться свидетельство долгосрочного проживания (например, договор аренды жилья) или местный аналог ИНН.

Если речь идет о крупных суммах, ряд российских банков продолжает отправлять за рубеж SWIFT-переводы. Но стоит внимательно изучить условия по комиссиям и минимальным суммам перевода.

Денежные переводы

Сервис «Золотая Kopoна» позволяет переводить деньги из России в Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Грузию, Израиль, Иорданию, Казахстан, Китай, Корею, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Причем перевод можно отправить самому себе, уже находясь в другой стране.



Например, в Турции такие переводы выдают в почтовых отделениях или в точках выдачи GetMoneyGlobal. Перевод можно отправить как в местной валюте, так и в долларах или евро. Правда, если речь идет о крупной сумме, денег в конкретном отделении может не хватить и вас могут попросить подождать несколько дней.



И это всё?

Со временем могут появиться и другие способы расплачиваться за рубежом безналичным способом. Например, в Турции придумали механизм так называемой «билетной карты», которую турист будет покупать вместе с путевкой, грубо говоря, отдавая деньги на развлечения туроператору. Ее можно будет использовать в турецких кафе и магазинах, а реальные деньги предприниматели заберут у посредника в лице турфирмы.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

