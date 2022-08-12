Как перевести деньги из Петербурга за границу: все банки, которые могут это сделать



«Фонтанка» нашла минимум 28 банков в Петербурге, которые продолжают принимать от физлиц платежи в Европу и США. В каждом есть свои нюансы, но выбирать есть из чего.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из-за санкций и ограничений многие поверили в пугалку, что все российские банки отключили от SWIFT и платежные системы отрезаны от мира. «Фонтанка» проделала титанический труд — обзвонила 103 банка Петербурга. Мы убедились, что слухи о закрытии финансовой границы — сильно преувеличены: десятки учреждений по-прежнему в строю, с их помощью можно оплатить счета в евро и долларах за границу хоть за покупку, хоть оплатить счет, хоть перевести релоцированным друзьям.



Подавляющее большинство названий банков, которые мы обзванивали, вы никогда не слышали, и после того, как дочитаете эту статью, никогда больше не встретите. У многих банков есть заградительные меры вроде очень высоких комиссий или минимальной суммы платежа. Финансистов можно понять — сейчас каждый перевод по SWIFT из российского банка в Европе и США разглядывают под лупой. Там проверяют, не идут ли деньги людям из санкционных списков и вообще нет ли какой крамолы. С точки зрения западной банковской системы, мы все сейчас — токсичные клиенты, с которыми мало кто желает иметь дела. Есть даже целый пул зарубежных банков, например Nordea, объявивших о том, что они ни при каких условиях не будут принимать платежи из России. Так что в интересах русских банкиров — ограничить число трансферов. Чтобы россияне поменьше покупали всякой копеечной лабуды в интернет-магазинах (до этого года основная масса трансграничных трансферов приходилась на интернет-торговлю) и обращались к ним только в случае реальной необходимости.



Тем не менее даже если вам надо оплатить лишь небольшой счет в 40–50 евро или послать другу 100 долларов, это можно сделать, не потратив при этом вдвое больше. Надо только хорошенько поискать. Мы это сделали, и вот что вышло.

SWIFT рулит долларами и евро

Не все банки прочувствовали на себе гнет санкций и вылетели за борт международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Платежи в долларах и евро переводят за рубеж 14 финансовых организаций в Петербурге. Но не все так просто: придется открыть валютный счет, оплатить комиссию за перевод, да и сам перевод может быть ограничен по сумме, причем в каждом учреждения свои условия. Кроме того, некоторые банки осуществляют переводы только в отделениях, «перекинуть» платеж онлайн не получится. Не забудьте взять с собой паспорт и счет для обоснования перевода.



1. Банк «Санкт-Петербург»

Это один из крупнейших банков Петербурга, которые не попали под санкции и сейчас предлагают петербуржцам платежи за границу. В отделении банка можно отправить перевод через swift. Есть подвох: минимальная сумма —от 5 тысяч евро. В отделение необходимо предоставить реквизиты, также может потребоваться подтвердить происхождение денежных средств. Перед тем как отправлять перевод, уточните у получателя, примет ли он входящий swift перевод — есть страны, где могут не принять.



Комиссия — 3%, минимум — 60 долларов, максимум — 300 долларов США или евро.

2. Банк «Интеза»

Комиссия составит 1% от суммы платежа, минимум — 25 евро.

3. Банк «Оранжевый»

Оплатить счет за границу можно только с открытием валютного счета. Нужно посетить офис банка, по документу, удостоверяющему личность, откроют счет. И за платежи наличными, и за перевод из другого банка будет взиматься 3% процента комиссии. Можно заплатить через swift.

За зачисление на счет банка валюты взимается комиссия 3%, и за swift еще 0,5 % — это только со стороны банка «Оранжевый». Банк-получатель тоже может взимать какую-то комиссию. Ограничение по сумме — не менее 35 евро.



4. Банк «Уралсиб»

Для перевода «Свифт» нужно открыть валютный счет в банке. Срочные переводы со сроком исполнения в день приема — 1% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии — 170 USD /EUR, обычные — минимальная сумма комиссии — 150 USD/EUR. Ограничений по сумме платежа нет, если есть основание платежа, например выставленный счет. Без оснований платеж не пройдет.



5. Банк «Солидарность»

Нужно открыть карту или вклад. Перевести можно от 10 тысяч в валюте, комиссия 5%.

6. Абсолют банк



Перевести деньги можно в отделении банка. Комиссия составит 1,7%, не более 2 500 руб. У вас должен быть действующий валютный счет либо можно открыть рублевый счет и сделать перевод в рублях, банк-получатель конвертирует из рублей в евро. Минимальной суммы перевода нет, комиссии за открытие счета тоже нет.

7. ОТП банк

Физлица в отделении банка могут перевести любую сумму. Можно открыть текущий счет для совершения переводов или можно совершить перевод по реквизитам без открытия счета. Комиссия при оплате отправителем составит 1,5 % от суммы перевода. Минимальный платеж — 40 долларов США/ 40 евро/ 40 швейцарских франков/ 40 фунтов стерлингов. Максимальная сумма перевода — 250 долларов США/ 250 евро/ 250 швейцарских франков/ 250 фунтов стерлингов.

8. Москоммерцбанк

Перевод в евро и долларах за границу возможен при открытии счета. Желательно обратиться в банк-получатель и подтвердить, что он примет перевод из России. При оплате в отделении банка комиссия 1% от суммы, минимум — 50, максимум — 300 евро. При переводе через личный кабинет комиссия составит 1%, минимум — 50, максимум — 100 евро, единственное, что за месяц сумма переведенных средств не должна превышать эквивалент 5 миллионов рублей.



9. Банк «Ренессанс кредит»

Можно совершить перевод в отделении банка по заявлению и открыв текущий счет в валюте.

С 15.08.2022 банком будет взиматься комиссия за хранение средств на валютных счетах: Доллары и евро — ежедневная плата за остаток по счету свыше 10 000 составит 0,05% от суммы превышения остатка. За остаток до 10 000 комиссия не взимается.

Комиссия с 29.07.2022 по 13.08.2022 — 0,7% от суммы перевода, минимум 20 долларов, максимум 200 долларов. С 14.08.2022 — 1% от суммы, минимум 30 долларов, максимум 250 долларов. Лимит при переводе на собственный счет или ближайшим родственникам — 1 000 000 долларов, на счет третьего лица 5 000 долларов, если больше, необходимо будет предоставить документ, обосновывающий валютный перевод.



10. СДМ банк

Банк работает по свифту, но время перевода средств увеличено до 30 дней. Комиссия 1,5 % от суммы. За один раз можно отправить минимум 60, максимум 300 единиц валюты.

11. Банк «Фридом Финанс»

Переводы возможны. Но необходимо учитывать, что переводы на счета юридических лиц рассматриваются индивидуально. Если валютный контроль согласует данный перевод, его возможно осуществить. Комиссия составит 0,5% (минимум 30 usd/eur, максимум 250 usd/eur) от суммы перевода.



12. Банк «Ростфинанс»

Можно оплатить счет в евро за границу через свифт, но насколько долго будет идти, в банке сказать затруднились. Говорят, затягивается до 2 недель. Минимальной суммы платежа нет, комиссия за перевод 1%, но не менее 30 евро.

13. Ури банк

Сейчас с переводами в евро трудности — сколько будет идти перевод, точно сказать невозможно. Нужно прийти в офис с реквизитами для платежа и открыть валютный счет, плата за открытие не взимается.

Комиссия за перевод составляет 0,8 % от суммы, минимум 25 евро, максимальной суммы по переводу нет.

14. Энерготрансбанк

Да, можно осуществить перевод через свифт. При условии, что банк-получатель не внесен в список тех, которые не принимают переводы. Комиссия 3%, но не менее 300 условных единиц, максимальная сумма платежа 500.

Только в долларах

Два финансовых учреждения не работают с евро, но зато у них доступны переводы в долларах

15. Банк «Тинькофф»

Офисов нет, перевод можно осуществить, обратившись в банк в чате или по звонку. Одно «но»: менеджер по телефону сказал, что перевести деньги можно только родственникам, менеджер в чате об этом не упомянул. Но и просторов для фантазии нет: перевести могут только доллары.



Для перевода необходимо открыть счет. Если есть данные по банку-посреднику, рекомендуют указать их, тогда переводы проходят, как правило, быстрее. Комиссия за перевод составляет 1% от суммы, минимум 30 долларов, максимум 200. На долларовом счете должна быть сумма с учетом комиссии.

16. Примсоцбанк

Банк с евро не работает, только с долларами. Комиссия за перевод 55 долларов, вне зависимости от суммы. Максимальная сумма — до 20 тыс. долларов за календарный месяц.



Только действующим клиентам

Некоторые банки сохранили возможность перекинуть доллары и евро за границу, но миссия выполнима только для действующих клиентов с открытым валютным счетом. Новичкам открыть валютный счет нельзя. Но это не значит, что все пропало, — можно найти знакомого с таким счетом и попросить помочь.

17. Банк «Союз»

Если нет счета, перевести деньги невозможно. Открыть счет сейчас тоже нельзя. Если счет есть, то комиссия составит 4,5%, минимальная сумма перевода 60 евро.

18. МТС банк

Свифт-перевод возможен только для премиального пакета клиентов — тех, кто был ранее подключен. Комиссию назвать в банке не могут — консультировать на такие темы по телефону запрещено, но обо всем подробно обещают рассказать в отделении.



19. Хоум Кредит Банк

Переводы за границу в евро возможны для тех, у кого открыт валютный счет. Комиссия снимается минимум 1% максимум 25 евро. Ограничений по сумме перевода нет.

20. Росбанк

Если есть открытый валютный счет, можно отправить евро переводом через мобильное приложение, комиссия 3%, минимальный платеж 3 тысячи веро. При переводе денег через отделение банка комиссия тоже 3%, но минимальная сумма выше — 6 тысяч евро.

Перевод возможен в юанях, иенах, франках. В течение первого месяца валютные счета обслуживаются бесплатно.

Обслуживание счета в юанях осуществляется по классическому тарифу, стоит 99 рублей в месяц. минимальной суммы перевода нет, комиссия — 1,5% от суммы перевода, не менее 3000 рублей, но не более 12500.

Счета в иенах и франках — открываются по премиальным тарифам, обслуживание идет от 2500 рублей в месяц. Комиссия за перевод — 1%, не менее 3000 рублей, но не более 9000 рублей.

21. Райффайзенбанк

Переводы возможны только для действующих клиентов. Нужно открыть счет. Комиссия: если переводить через отделение — 3% (минимум 60, максимум 250) долларов/евро; если переводить через Райффайзен Онлайн — 2% (минимум 60, максимум 200) долларов/евро. Плюс дополнительную комиссию берет банк-посредник, 10 до 70 долларов. Ее размер можно уточнить у посредника. Минимальная сумма перевода через отделение — 5000. Через личный кабинет — 3000. Максимальная сумма переводов в месяц — 1 млн долларов. Если переводите больше 5000 долларов, требуется предоставить обосновывающие документы — договор с переводом на русский язык, счет на оплату и т.п.



22. Банк «Авангард»

Перевод возможен, только если в банке уже есть валютный счет, новые счета в валюте не открывают. Детали перевода нужно уточнять в отделении.

23. Сити банк

Переводы в евро доступны только клиентам банка. При переводе онлайн взимается комиссия 1%, минимальная сумма перевода 12 евро, максимальная 120. При переводе при участии сотрудника банка или через ситифон — комиссия 1%, минимальная сумма 20 евро, максимальная 200.

24. Норвик-банк Открыть валютный счет и, следовательно, сделать перевод за границу нельзя. Если открытый счет все же есть, то перевести деньги все же можно, но только в том случае, если у получателя средств счет открыт в Райффайзенбанке. Комиссия составит 25 евро, ограничения по сумме — до 500 евро, — сообщили в банке.

25. Инбанк

Переводы в валюте только для клиентов. Для того, чтобы открыть счет и стать клиентом, нужно заплатить 6 тысяч рублей комиссии и тысячу рублей за месячное обслуживание счета.

«Золотая корона»

26. Банк «Синара» со штаб-квартирой в Екатеринбурге поможет совершить системный перевод в валюте по «Золотой короне» либо по «Контакту». Но это возможно, если банк, получающий платеж, к этой системе подключен. Нужно обратиться в офис банка с паспортом. Комиссия взимается системным переводом, размер, а также с какими странами сотрудничают, нужно уточнять в отделении. Через SWIFT тоже можно, но пока только в рублях.



По системе UniCredit

Во всех странах Центральной и Восточной Европы есть банки, использующие систему дистанционного банковского обслуживания UniCredit, построенную на Web технологиях. В России платежи по этой системе может провести 27. ЮниКредит Банк. Для этого потребуются полные банковские реквизиты получателя денег.

Можно перевести деньги по полным реквизитам несколькими способами.

Через мобильное приложение UniCredit / Enter.UniCredit: 2% от суммы перевода, мин. 60 долл. США, макс. 250 долл. США.

В отделении банка — 3% от суммы перевода, мин. 60 долл. США, макс. 300 долл. США. Внешний перевод в иностранной валюте осуществляется до 5 рабочих дней + возможно взимание комиссии банка-корреспондента.



Только в Германию

28. Петербургский социальный коммерческий банк осуществляет переводы только в Германию, не важно, в евро или в долларах. Комиссия 1%, минимальная сумма в валюте перевода 100, максимум 500.

ГИ

Несколько банков не делают переводы в страны из списка недружественных стран, утвержденного постановлением правительства №430. Но за пределами списка все работает.



29. Экспобанк

В недружественную страну перевести средства невозможно. Если переводите деньги родственникам или есть причина, по которой необходимо сделать перевод, нужно обратиться в офис, возможно, его смогут одобрить. Минимальной суммы нет, комиссия по переводу в долларах составляет 1% от суммы, минимальная сумма 150 долларов, максимальная 1000. В евро комиссия составляет 3% от суммы, минимальная сумма 150 евро. В других валютах — 1% от суммы, минимальная сумма 150, максимальная 1000.

30. Газпромбанк

Можно сделать перевод в офисе банка, исключения составляют переводы в пользу стран: Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Иран, Мьянма, КНДР. Минимальная сумма перевода в иностранной валюте в сторонние банки: 10 000 долларов США/евро. Исключение: переводы с целью оплаты образовательных и медицинских услуг за рубежом в адрес юридических лиц (в реквизитах перевода обязательно должно содержаться наименование медицинского либо учебно-образовательного учреждения). Комиссия составит 3%, мин. 12 000 ₽, макс. 60 000 ₽.



31. Трансстройбанк

Условия зависят от цели перевода, и страны-получателя. В иностранной валюте в основном сейчас делаются переводы с открытием счета. Комиссия для физического лица — 1,5 % от суммы перевода, минимальная сумма 70 евро, максимальная 300.

32. Банк «Пойдем!»

Банк отправляет переводы в валюте по системе «Корона», по ней нельзя отправить средства в недружественные государства. Комиссию нужно уточнять в отделении.

Только в рублях

Два банка работают по системе, которая на выходе конвертирует совершенный в рублях платеж в евро и доллары. Но тут не все гладко: в некоторые страны, например в Финляндию, платеж точно не пройдет, в какие-то — может, пройдет, а может нет, и эти моменты нужно уточнять у принимающего банка самостоятельно.



33. Киви банк

Все операции происходят в рублях, даже если на счет будет зачислена валюта, списание произойдет в рублях. Далее, на стороне того банка, если он принимает переводы из России только в евро, произойдет конвертация по курсу принимающего банка. Можно попробовать перевести в разделе «платежи» по полным реквизитам счета за рубежом по системе денежных переводов «контакт». Но пройдет платеж или нет, зависит от принимающей стороны. Минимальной суммы платежа нет, максимальная — 5 тысяч евро/долларов в месяц. Комиссия рассчитается, когда вы введете все данные платежа — сумму платежа, наименование получателя. Какая она будет, сразу сказать невозможно.



34. Почта банк

Работает только с рублями, перевод по «Юнистриму», но, например, в Финляндию переводы не осуществляются. С перечнем стран, куда переводы уйдут, можно ознакомиться на сайте банка.



Киргизские сомы, казахские тенге, таджикские сомони

На расчетах в евро и долларах свет клином не сошелся. И даже если конкретно с этой валютой петербургские банки не работают, не стоит списывать со счетов и другие дензнаки, существующие в мире.

Два голиафа российской банковской системы 35. Сбербанк и 36. ВТБ — в санкционных списках с этого года. У них обоих возможна отправка только в очень ограниченный ряд стран в их валютах. В основном, это страны СНГ. 37. Банк ДОМ.РФ

Можно провести платеж в киргизских сомах, казахских тенге, таджикских сомони. Детали операции нужно уточнять в отделении.

38. Азиатско-Тихоокеанский банк

С евро, фунтами стерлингов Великобритании и швейцарскими франками банк не работает. В долларах США — с ограничениями. Расчетные операции в китайских юанях, японской иене, казахских тенге, рублях осуществляются в прежнем режиме. Размер комиссии нужно уточнять в отделении.



39. Банк «Агророс»

Сейчас можно сделать свифт-перевод в трех валютах — китайских юанях, азербайджанских манатах и в казахстанских тенге. Ну и рублях. С другими валютами в плане переводов банк не работает.

40. Росдорбанк

Можно сделать перевод в рублях, юанях, тенге. Размер комиссии нужно уточнять в отделении.



Только юани, только Китай

Три банка сотрудничают только с Китаем. Механизм перевода точно такой же, как с любой другой валютой: потребуется открыть счет.

41. Банк Зенит

Валютный перевод можно сделать в юанях. Для этого нужно открыть в банке валютный счет. Комиссия за открытие не взимается. Комиссия за SWIFT-перевод оставляет 2%, не менее 50 долларов (в эквиваленте), но не не более 350. При поступлении на счет юани конвертируются в валюту счета. Средний срок операции — 2–3 дня.

42. Банк «Финсервис»

Переводы в евро в банке не осуществляются. Только в юанях, только в Китай. Для обоснования перевода потребуется договор или платежка. Каждый перевод рассматривается отдельно, комиссию смогут назвать только в отделении.



43. Банк «Объединенный капитал»

В евро переводов в банке нет, в долларах отправляют только в Китай. Детали операции нужно уточнять в отделении.

Тишина в эфире

Шесть банков: 44. «Столичный кредит», 45. «Внешфинбанк», 46. «БКС банк», 47. «Приморье», 48. «Реалист Банк» и 49.»Кетовский коммерческий банк», — возможно, и переводят платежи в долларах и евро, но, увы, они не ответили ни на звонки «Фонтанки», ни на официальные запросы.

Не могут сделать переводы Более половины опрошенных нами банков полностью отказываются принимать любые переводы за границу. Причины у всех разные. Кто-то в санкционных списках еще с 2014 года и напрочь отрезан от международной финансовой системы. Кто-то попал в них только сейчас и все еще пытается понять, как с этим работать. Другие принципиально не работают с трансграничными трансферами и не подключались к SWIFT. Некоторые вообще не работают с валютой. Есть и банки, которые в принципе не работают с физлицами. Санкт-Петербургский банк инвестиций. МС Банк Рус. Московский областной банк. Автоторгбанк. Банк Берейт. АйСиБиСи банк. Газэнергобанк. Юнистрим. Гефест. Сургутнефтегазбанк. Севергазбанк. Банк РМП. Новый московский банк. Вологжанин. Фора-банк.. Финам Банк. Индустриальный сберегательный банк. Джей энд Ти Банк. СЭБ банк. Александровский банк. Сити Инвест Банк.. Экси банк. Вита банк СИАБ Морской банк Славия. Интерпрогрессбанк. . Креди Агриколь КИБ. Таврический банк Горбанк. Балтинвестбанк. Севзапинвестпромбанк. Викинг Банк БКФ СМП банк Национальный стандарт Ланта Банк. Московский индустриальный банк. Металлинвестбанк. Новикомбанк. Транскапиталбанк. Московский кредитный банк. Промсвязьбанк. Совкомбанк. Русский стандарт. Банк жилищного финансирования Банк Россия Балтийский банк развития в Петербурге. «Альфа-банк» Банк «Открытие» «Россельхозбанк» СКБ-банк РНКБ Всесоюзный банк развития регионов Локобанк