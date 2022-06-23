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    Карты UnionPay начали выдавать только после предъявления визы, билетов и оплаты отеля

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    2 комментария

    Банк «Солидарность», который выдает карточки китайской системы UnionPay, заявил, что тем, кто хочет их получить, теперь нужно предъявить документы, подтверждающие выезд за рубеж.

    «Будьте готовы к тому, что у вас могут запросить дополнительные документы, подтверждающие ваш выезд за рубеж: оригинал заграничного паспорта, оригинал визы (при наличии), билеты или подтверждение оплаты отеля, апартаментов, договоры на обучение или лечение на бумажном носителе», — сообщили в «Солидарности» 23 июня.

    Как уточнили в банке, «меры носят временный характер и направлены на снижение регуляторных и репутационных рисков».

    Как писала «Фонтанка», граждане КНР, которых по всей России больше миллиона, буквально ночуют у отделений банка «Солидарность». Доходит до штурмов и вызовов полиции. Китайцам нужны карточки с доступом к системе быстрых трансграничных переводов в Поднебесную.

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Вот и чудненько.
    Денеб
    А если есть виза, билет и бронь / оплата отеля, зачем мне нужна карта UnionPay?
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