Карты UnionPay начали выдавать только после предъявления визы, билетов и оплаты отеля

Банк «Солидарность», который выдает карточки китайской системы UnionPay, заявил, что тем, кто хочет их получить, теперь нужно предъявить документы, подтверждающие выезд за рубеж.

«Будьте готовы к тому, что у вас могут запросить дополнительные документы, подтверждающие ваш выезд за рубеж: оригинал заграничного паспорта, оригинал визы (при наличии), билеты или подтверждение оплаты отеля, апартаментов, договоры на обучение или лечение на бумажном носителе», — сообщили в «Солидарности» 23 июня.