Толпы китайцев продолжат штурмовать банки в России: выяснилось, что потенциальных клиентов больше миллиона

Как топ-менеджер банка сообщил 17 мая в Telegram-канале кредитного учреждения, карточки нужны китайским предпринимателям — «в России таких не менее миллиона, они приехали работать, заниматься торговлей, бизнесом». А также большому количеству китайских студентов, многие из которых из-за пандемии остались в России, — «это очень большое количество людей, активных экономически, заинтересованных в получении современных банковских услуг».

«В условиях, когда мы столкнулись с вызовом, со спросом, который в десятки (иногда даже больше) раз превышает наши возможности, мы задумываемся о том, как нам систематизировать работу, — рассказал Арбузов. — В связи с определёнными ограничениями мы не можем, к примеру, одномоментно открыть 10 новых офисов и взять на работу 100 новых сотрудников — есть регуляторные требования и к помещениям, и к набору специалистов, и к внутренним процессам. Банк воспринимает это как вызов».

