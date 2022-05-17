Толпы китайцев продолжат штурмовать банки в России: выяснилось, что потенциальных клиентов больше миллиона

Ажиотажные очереди за карточками UnionPay не получится прекратить одним разом, открыв 10 офисов или набрав сотню сотрудников, — мешают ограничения, заявил председатель правления банка «Солидарность» Вячеслав Арбузов.
Как топ-менеджер банка сообщил 17 мая в Telegram-канале кредитного учреждения, карточки нужны китайским предпринимателям — «в России таких не менее миллиона, они приехали работать, заниматься торговлей, бизнесом». А также большому количеству китайских студентов, многие из которых из-за пандемии остались в России, — «это очень большое количество людей, активных экономически, заинтересованных в получении современных банковских услуг».
«В условиях, когда мы столкнулись с вызовом, со спросом, который в десятки (иногда даже больше) раз превышает наши возможности, мы задумываемся о том, как нам систематизировать работу, — рассказал Арбузов. — В связи с определёнными ограничениями мы не можем, к примеру, одномоментно открыть 10 новых офисов и взять на работу 100 новых сотрудников — есть регуляторные требования и к помещениям, и к набору специалистов, и к внутренним процессам. Банк воспринимает это как вызов».
«Фонтанка» рассказывала, что, тем временем, граждане КНР ночуют у отделений «Солидарности» и берут офисы штурмом. В таких условиях некоторые россияне не могут получить карточки UnionPay даже с третьего раза.