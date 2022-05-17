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    Толпы китайцев продолжат штурмовать банки в России: выяснилось, что потенциальных клиентов больше миллиона

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    2 комментария

    Ажиотажные очереди за карточками UnionPay не получится прекратить одним разом, открыв 10 офисов или набрав сотню сотрудников, — мешают ограничения, заявил председатель правления банка «Солидарность» Вячеслав Арбузов.

    Как топ-менеджер банка сообщил 17 мая в Telegram-канале кредитного учреждения, карточки нужны китайским предпринимателям — «в России таких не менее миллиона, они приехали работать, заниматься торговлей, бизнесом». А также большому количеству китайских студентов, многие из которых из-за пандемии остались в России, — «это очень большое количество людей, активных экономически, заинтересованных в получении современных банковских услуг».

    «В условиях, когда мы столкнулись с вызовом, со спросом, который в десятки (иногда даже больше) раз превышает наши возможности, мы задумываемся о том, как нам систематизировать работу, — рассказал Арбузов. — В связи с определёнными ограничениями мы не можем, к примеру, одномоментно открыть 10 новых офисов и взять на работу 100 новых сотрудников — есть регуляторные требования и к помещениям, и к набору специалистов, и к внутренним процессам. Банк воспринимает это как вызов».

    «Фонтанка» рассказывала, что, тем временем, граждане КНР ночуют у отделений «Солидарности» и берут офисы штурмом. В таких условиях некоторые россияне не могут получить карточки UnionPay даже с третьего раза.

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    Комментарии (2)

    Kent_5e4ce28898395
    Я уже писАл, у Райфа заявку на карту оформляешь на сайте, а DHL доставляет её на дом или в офис.
    Почему Солидарность так не может?

    А у Тинькова в принципе нет офисов, и ничего, как-то работают.
    angel of death
    то они ноют, что мало клиентов...
    то они ноют, что не справляются с потоком клиентом...

    вы уж определитесь уже, когда молите Всевышнего о помощи - чё вам надо точно?! =/

    даже реклама по ТВ была: "говорите точно, сколько вешать в граммах" =)
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