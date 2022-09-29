Россиянам на прощание запретят снимать евро в Финляндии с карт UnionPay

Россияне больше не смогут снимать наличные евро в сети банкоматов Nosto с помощью китайских карт UnionPay. Это была единственная в Финляндии сеть, которая позволяла это делать гражданам РФ.



Как пишут финские СМИ, ограничение от владельца сети — Nokas CMS — начнет действовать с понедельника, 3 октября. Решение связано с тем, что объемы снятия наличных в последние месяцы выросли в сотни раз в приграничных районах. У компании не хватало ресурсов их оперативно пополнять. И все же сеть рассчитана в первую очередь для обслуживания потребностей жителей самой Финляндии.

