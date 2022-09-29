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    Россиянам на прощание запретят снимать евро в Финляндии с карт UnionPay

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    Россияне больше не смогут снимать наличные евро в сети банкоматов Nosto с помощью китайских карт UnionPay. Это была единственная в Финляндии сеть, которая позволяла это делать гражданам РФ.

    Как пишут финские СМИ, ограничение от владельца сети — Nokas CMS — начнет действовать с понедельника, 3 октября. Решение связано с тем, что объемы снятия наличных в последние месяцы выросли в сотни раз в приграничных районах. У компании не хватало ресурсов их оперативно пополнять. И все же сеть рассчитана в первую очередь для обслуживания потребностей жителей самой Финляндии.

    Впрочем, большинству россиян это едва ли как-то будет заметно — с 00:00 30 сентября въезд по туристическим визам закроют. Вот главные ответы на вопросы в связи с этим.

    Как россияне «гоняют» карты UnionPay и в хвост, и в гриву и используют их там, где и китайцев давно не видели, — читайте в обзоре «Фонтанки».

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