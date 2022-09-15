США пригрозили вводить санкции за использование системы «Мир» вне России

Минфин США допускает введение санкций за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. Об этом 15 сентября говорится на сайте ведомства.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», — сказано в заявлении.
Как пояснили в министерстве, с февраля 2022 года США и союзники «предприняли быстрые действия, чтобы существенно перекрыть доступ России к мировой финансовой инфраструктуре», однако Москва «изо всех сил пыталась найти новые способы обработки платежей и проведения транзакций», в том числе за счет системы «Мир».
Сегодня Минфин ввел санкции против гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение санкций. В частности, Вашингтон обратил внимание на турецкие банки, которые используют российскую платежную систему «Мир».