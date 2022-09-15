США пригрозили вводить санкции за использование системы «Мир» вне России

Минфин США допускает введение санкций за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. Об этом 15 сентября говорится на сайте ведомства.



«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», — сказано в заявлении.

