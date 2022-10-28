РБК: Два российских банка установят терминалы для карт «Мир» в Турции и ОАЭ

Терминалы для приема только карт «Мир» установят в «дружественных» странах два крупных российских банка. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на источники.





Один банк намерен установить POS-терминалы в Турции, а другой — в Турции и ОАЭ. О каких именно банках идет речь, не уточняется. В первую очередь платежные терминалы появятся в отелях и крупных магазинах.

Прием российских карт в POS-терминалах возможен по двум схемам:

