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    РБК: Два российских банка установят терминалы для карт «Мир» в Турции и ОАЭ

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    3 комментария

    Терминалы для приема только карт «Мир» установят в «дружественных» странах два крупных российских банка. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на источники.


    Один банк намерен установить POS-терминалы в Турции, а другой — в Турции и ОАЭ. О каких именно банках идет речь, не уточняется. В первую очередь платежные терминалы появятся в отелях и крупных магазинах.

    Прием российских карт в POS-терминалах возможен по двум схемам:

    • Посредник договаривается с магазином или отелем, где ставит POS-терминал банка. При совершении платежей деньги поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует рубли в нужную валюту, затем перечисляет их на расчетный счет продавца. Также посредник может взимать комиссию с продавца.

    • Магазин или отель оформляют доверенность на посредника. Тот обращается в российский банк, открывает в нем рублевый счет и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает и устанавливает POS-терминалы.

    Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России с 10 марта 2022 года. Держатели этих карт, выпущенных российскими банками, потеряли возможность расплачиваться безналично за рубежом.

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    Комментарии 3

    q3wert28 Окт 2022 в 08:17
    Хорошая новость. У кого то есть смелость.
    +0−2
    Инкогнито202128 Окт 2022 в 08:17
    турция дружественная?
    +1−1
    Alex00028 Окт 2022 в 08:04
    Хорошая новость: у них пока ещё есть терминалы.
    Плохая новость: у них пока ещё есть терминалы.
    +1−1
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