РБК: Два российских банка установят терминалы для карт «Мир» в Турции и ОАЭ

Терминалы для приема только карт «Мир» установят в «дружественных» странах два крупных российских банка. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на источники.
Один банк намерен установить POS-терминалы в Турции, а другой — в Турции и ОАЭ. О каких именно банках идет речь, не уточняется. В первую очередь платежные терминалы появятся в отелях и крупных магазинах.
Прием российских карт в POS-терминалах возможен по двум схемам:
- Посредник договаривается с магазином или отелем, где ставит POS-терминал банка. При совершении платежей деньги поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует рубли в нужную валюту, затем перечисляет их на расчетный счет продавца. Также посредник может взимать комиссию с продавца.
- Магазин или отель оформляют доверенность на посредника. Тот обращается в российский банк, открывает в нем рублевый счет и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает и устанавливает POS-терминалы.