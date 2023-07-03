В ЦБ обещают вывести карты «Мир» в 5–6 новых стран

Банк России собирается до конца года вывести карты платёжной системы «Мир» в пять-шесть новых стран.



«Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике», однако некоторые готовы к сотрудничеству, рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в интервью «Известиям», опубликованном 3 июля.



Карты «Мир» принимаются в Абхазии, Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Вьетнаме, Южной Корее. 15 июня стало известно о запуске системы в Венесуэле. Карты уже принимают на курортном острове Маргарита. С весны ими можно пользоваться на Кубе.