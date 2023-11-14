Полиция задержала стрелявшего в подростка из Узбекистана. У подозреваемого обнаружились правые взгляды

Сотрудники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали подозреваемого в стрельбе по подростку на 8-й Советской улице. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 ноября.



Сам инцидент, напомним, произошел на прошлой неделе. Группа юношей забрала заказ в пункте выдачи и распаковала одну из коробок, в которой лежал сигнальный пистолет. Изделие хулиганы проверили на улице, выстрелив в сторону 13-летнего школьника из Узбекистана.



Подозреваемый был задержан на следующий день. Им оказался 16-летний первокурсник Колледжа метростроя. Судя по его странице в соцсети «ВКонтакте», юноша увлечен правыми идеями. 13 ноября в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Школьник из среднеазиатской республики, по данным «Фонтанки», отделался испугом.

