В центре Петербурга школьники проверили пистолет на четверокласснике из Узбекистана

Компания подростков напала на учащегося четвертого класса в центре Петербурга. Школьники в качестве жертвы выбрали приехавшего год назад 13-летнего Камронбека из Узбекистана. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.



Сам инцидент произошел накануне на 10-й Советской. Пять юношей зашли в пункт выдачи товаров и попросили 32 неоплаченных заказа по коду. Когда сотрудник ПВЗ ушел за товарами для следующего клиента, подростки вышли на улицу, распаковали коробку с сигнальным пистолетом и выстрелили в четвероклассника-иностранца. После этого юные хулиганы скрылись.

