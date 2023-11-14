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    В центре Петербурга запретят парковку и перекроют улицы для проведения культурного форума

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    С 16 по 18 ноября в Петербурге состоится Санкт‑Петербургский международный культурный форум. Для его проведения с 15 ноября на нескольких улицах в центре запретят парковаться, а на следующий день перекроют движение транспорта.

    С полуночи 16 ноября до 8:00 19 ноября, по данным комитета по транспорту, будет перекрыто движение на следующих улицах:

    • Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8;
    • Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка;
    • нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта;
    • четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • в Волынском переулке.

    В среду, 15 ноября, на этих же улицах, кроме Волынского переулка, на весь день введут запрет на парковку. Кроме того, до 23:59 25 ноября на Дворцовой площади сужена проезжая часть вдоль домов 4 и 6–8.

    Санкт‑Петербургский международный культурный форум в этом году состоится впервые за несколько лет, два года его не проводили из-за пандемии, а в 2022 году отменили за месяц до мероприятия. Возглавит форум худрук Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман, который уже брал на себя руководство этим мероприятием в 2012 году, когда оно только зарождалось. Заявки на участие в культурном форуме, по словам председателя оргкомитета, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подали 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияКультурный форум
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