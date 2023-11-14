В центре Петербурга запретят парковку и перекроют улицы для проведения культурного форума

С 16 по 18 ноября в Петербурге состоится Санкт‑Петербургский международный культурный форум. Для его проведения с 15 ноября на нескольких улицах в центре запретят парковаться, а на следующий день перекроют движение транспорта.
С полуночи 16 ноября до 8:00 19 ноября, по данным комитета по транспорту, будет перекрыто движение на следующих улицах:
- Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8;
- Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка;
- нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта;
- четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- в Волынском переулке.
В среду, 15 ноября, на этих же улицах, кроме Волынского переулка, на весь день введут запрет на парковку. Кроме того, до 23:59 25 ноября на Дворцовой площади сужена проезжая часть вдоль домов 4 и 6–8.
Санкт‑Петербургский международный культурный форум в этом году состоится впервые за несколько лет, два года его не проводили из-за пандемии, а в 2022 году отменили за месяц до мероприятия. Возглавит форум худрук Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман, который уже брал на себя руководство этим мероприятием в 2012 году, когда оно только зарождалось. Заявки на участие в культурном форуме, по словам председателя оргкомитета, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подали 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ.