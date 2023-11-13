Суд арестовал драчуна, который сбросил соперника с эскалатора в «Родео Драйв»

Калининский районный суд 13 ноября арестовал до 10 января 2024 года петербуржца Дмитрия Эпова, обвиняемого в попытке убийства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сам Эпов просил домашний арест или запрет определенных действий.

«Фонтанка» писала о битве, которая произошла 11 ноября на выходе из клуба «Руки вверх» в ТРК «Родео Драйв». В третьем часу ночи эмоциональный разговор случился между двумя разогретыми спиртным посетителями бара. Охрана пыталась предотвратить драку, мужчин развели в разные стороны, но это не помогло. Закончилось все избиением на эскалаторе.

