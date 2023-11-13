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    Суд арестовал драчуна, который сбросил соперника с эскалатора в «Родео Драйв»

    1961
    5 комментариев

    Калининский районный суд 13 ноября арестовал до 10 января 2024 года петербуржца Дмитрия Эпова, обвиняемого в попытке убийства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сам Эпов просил домашний арест или запрет определенных действий.

    «Фонтанка» писала о битве, которая произошла 11 ноября на выходе из клуба «Руки вверх» в ТРК «Родео Драйв». В третьем часу ночи эмоциональный разговор случился между двумя разогретыми спиртным посетителями бара. Охрана пыталась предотвратить драку, мужчин развели в разные стороны, но это не помогло. Закончилось все избиением на эскалаторе.

    «Эпов, будучи в состоянии алкогольного опьянения <...>, предвидя возможность наступления смерти потерпевшего, нанес ему множественные удары кулаком в голову, после чего столкнул П. в проем между эскалаторами», — сказано в сообщении.

    На кадрах записи с камер наблюдения видно, что Эпов буквально «вколотил» соперника в проем между эскалаторами.

    В результате потерпевший упал с высоты второго этажа. Его спасли врачи.

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    Комментарии 5

    Гость13 Ноя 2023 в 20:08
    Ставлю на чёрное...
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