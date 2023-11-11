В ТРК на севере Петербурга мужчину столкнули в щель между эскалаторами. Камера сняла, каких усилий это стоило

Серьёзными травмами закончилась для жителя Петербурга ночь в баре, где обещают сеять доброе и вечное — культуру 90-х. Камера запечатлела, как его буквально вбили между эскалаторами.



Видео из ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры публикует 11 ноября 47news. По информации издания, в третьем часу ночи эмоциональный разговор случился между двумя разогретыми спиртным посетителями бара «Руки вверх», расположенного на третьем этаже. Обоим 37 лет.

Как рассказали в заведении, гости начали толкаться ещё на выходе. Их вывела охрана и развела: одного отправили на лифте, второго пешком по эскалаторам. Первый, очевидно, не послушался.