В ТРК на севере Петербурга мужчину столкнули в щель между эскалаторами. Камера сняла, каких усилий это стоило

Серьёзными травмами закончилась для жителя Петербурга ночь в баре, где обещают сеять доброе и вечное — культуру 90-х. Камера запечатлела, как его буквально вбили между эскалаторами.
Видео из ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры публикует 11 ноября 47news. По информации издания, в третьем часу ночи эмоциональный разговор случился между двумя разогретыми спиртным посетителями бара «Руки вверх», расположенного на третьем этаже. Обоим 37 лет.
Как рассказали в заведении, гости начали толкаться ещё на выходе. Их вывела охрана и развела: одного отправили на лифте, второго пешком по эскалаторам. Первый, очевидно, не послушался.
Дальнейшее попало в кадр. На видео мужчина в рубашке вальяжно присаживается на поручень. Он как будто рассчитывает на продолжение диалога, но получает удар в челюсть, падает и повисает между поручнями. Противник не останавливается и вколачивает его вниз, только в последний момент предпринимая попытку удержать от падения.
47news
На выходе из торгового центра драчуна задержали сотрудники Росгвардии, которых вызвал персонал бара. Его увезли в отдел полиции Калининского района, возбуждение уголовного дела — вопрос времени.
По информации издания, есть вероятность, что случившееся квалифицируют как покушение на убийство. Пострадавшего увезли в реанимацию.