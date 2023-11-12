Пьяная толкотня чуть не закончилась смертью. Падение с лестницы в ТРК на севере Петербурга стало уголовным делом

В камере встретил утро 12 ноября житель Петербурга Дмитрий, у него статус подозреваемого по уголовному делу о покушении на убийство. Жертву он столкнул в проем между эскалаторами в ТРК «Родео Драйв».



По данным «Фонтанки», подозреваемый был допрошен, вопрос о мере пресечения решается. Перед помещением в ИВС его осмотрели, на теле нашли повреждения. Дмитрий пояснил, что получил их во время драки непосредственно перед задержанием.