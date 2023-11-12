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    Пьяная толкотня чуть не закончилась смертью. Падение с лестницы в ТРК на севере Петербурга стало уголовным делом

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    В камере встретил утро 12 ноября житель Петербурга Дмитрий, у него статус подозреваемого по уголовному делу о покушении на убийство. Жертву он столкнул в проем между эскалаторами в ТРК «Родео Драйв».

    По данным «Фонтанки», подозреваемый был допрошен, вопрос о мере пресечения решается. Перед помещением в ИВС его осмотрели, на теле нашли повреждения. Дмитрий пояснил, что получил их во время драки непосредственно перед задержанием.

    47news.ru

    Его оппонент в больнице в тяжелом состоянии.

    Судя по соцсетям, подозреваемый переехал в Петербург из Хабаровска. В Сибири он занимался строительным бизнесом. Сейчас следствие считает его безработным.

    Как писала «Фонтанка» накануне, два 37-летних мужчины поругались в баре в ТРК около трех часов ночи. Охрана заведения вызвала Росгвардию. На эскалаторе ссора продолжилась, Дмитрий ударил потерпевшего и помог ему упасть с высоты второго этажа.

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