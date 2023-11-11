    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.05eur98.32

    Макрон: декабрь станет решающим для конфликта на Украине. Возможны «честные и хорошие переговоры»

    2650
    22 комментария

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в декабре наступит решающая фаза конфликта на Украине, сообщает РБК со ссылкой на интервью BBC 11 ноября.

    В интервью британскому телеканалу Макрон выразил опасения, что России могут «позволить выиграть», и тогда в Европе «появится новая имперская сила». Поэтому президент подчеркнул, что считает долгом своей страны и других стран поддержать Украину.

    По мнению Макрона, время для переговоров еще не пришло, а решение о них должен принимать Киев. Тем не менее он не исключил, что может настать момент для «честных и хороших переговоров, для возвращения за стол [переговоров], чтобы найти решение с Россией».

    На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией. По данным издания, консультации включали «очень общие контуры» того, от чего Киеву придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Собеседники NBC связывают это с опасениями США и стран ЕС из-за того, что боевые действия на Украине зашли в тупик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Эммануэль МакронУкраина
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close