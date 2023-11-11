Макрон: декабрь станет решающим для конфликта на Украине. Возможны «честные и хорошие переговоры»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в декабре наступит решающая фаза конфликта на Украине, сообщает РБК со ссылкой на интервью BBC 11 ноября.



В интервью британскому телеканалу Макрон выразил опасения, что России могут «позволить выиграть», и тогда в Европе «появится новая имперская сила». Поэтому президент подчеркнул, что считает долгом своей страны и других стран поддержать Украину.

По мнению Макрона, время для переговоров еще не пришло, а решение о них должен принимать Киев. Тем не менее он не исключил, что может настать момент для «честных и хороших переговоров, для возвращения за стол [переговоров], чтобы найти решение с Россией».