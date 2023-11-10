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    В Петербурге открыли памятник погибшим в годы блокады милиционерам. Прототипом стал участковый, спасший ребёнка

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    Памятник милиционерам, погибшим в годы блокады Ленинграда, торжественно открыли на площади Стачек в Петербурге в День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, скульптура изготовлена по образу сержанта милиции Павла Винокурцева, участкового уполномоченного 13-го отделения милиции Ленинграда.

    Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Он был одним из тех, кто организовывал укрытие жителей в бомбоубежищах во время налёта авиации и бомбардировки 8 ноября 1941 года. Возле дома № 1 на Сутугиной улице (ныне — Перекопская) сержант увидел плачущую девочку, метавшуюся рядом с телом матери, схватил её и побежал к ближайшему убежищу. Очередной разрыв снаряда застал их на середине улицы. Участковый упал на пути, закрыв девочку собой, и погиб, не приходя в сознание. Ребёнок остался невредимым.

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    Винокурцева посмертно наградили медалью «За оборону Ленинграда». Через 82 года памятник, созданный по его образу, вместе с начальником полицейского главка Романом Плугиным открывала одна из его правнучек, Дарьяна Семёнова.

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    «Сегодня мы открываем не просто памятник — мы открываем связь поколений милиционеров и полицейских и показываем, что вне зависимости от времен, вне зависимости от событий задачи милиции и полиции остаются прежними — служить закону и защищать людей», — подчеркнул Плугин.

    В мероприятии также приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский, ветераны, жители блокадного Ленинграда.

    Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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