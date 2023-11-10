В Петербурге арестовали имущество женщины, которая постоянно торгует футболками Шнура и Бодрова на Дворцовой площади

В Петербурге в ходе рейда на Дворцовой площади было арестовано имущество женщины, которая зарабатывает на незаконной продаже сувениров. Оказалось, нарушительница не раз попадала в поле зрения властей. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба судебных приставов Петербурга.
«Сувенирная продукция была арестована судебными приставами», — рассказали в ведомственной пресс-службе. Речь идет о 150 товарах, среди которых — футболки, платки, кружки, ручки. Сувенирная продукция была передана на хранение взыскателю, на склад временного хранения.
ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу
Женщину многократно привлекали к ответственности по статье 44-й закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» — «Продажа товаров в неустановленных местах». Нарушительница не спешила погашать свои долги. В комитете по контролю за имуществом Петербурга уточнили, что с 2018 года в отношении гражданки было рассмотрено уже более пятидесяти административных дел.
Василеостровский РОСП ГУФССП России по Петербургу возбудил сводное исполнительное производство. На данный момент общая сумма задолженности составила почти 250 тысяч рублей. Чтобы вернуть арестованные товары, нужно оплатить эту сумму, а также исполнительский сбор, который составил почти 50 тысяч рублей.