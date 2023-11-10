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    В Петербурге арестовали имущество женщины, которая постоянно торгует футболками Шнура и Бодрова на Дворцовой площади

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    В Петербурге в ходе рейда на Дворцовой площади было арестовано имущество женщины, которая зарабатывает на незаконной продаже сувениров. Оказалось, нарушительница не раз попадала в поле зрения властей. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба судебных приставов Петербурга.

    «Сувенирная продукция была арестована судебными приставами», — рассказали в ведомственной пресс-службе. Речь идет о 150 товарах, среди которых — футболки, платки, кружки, ручки. Сувенирная продукция была передана на хранение взыскателю, на склад временного хранения.

    ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

    Женщину многократно привлекали к ответственности по статье 44-й закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» — «Продажа товаров в неустановленных местах». Нарушительница не спешила погашать свои долги. В комитете по контролю за имуществом Петербурга уточнили, что с 2018 года в отношении гражданки было рассмотрено уже более пятидесяти административных дел.

    Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу
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    Василеостровский РОСП ГУФССП России по Петербургу возбудил сводное исполнительное производство. На данный момент общая сумма задолженности составила почти 250 тысяч рублей. Чтобы вернуть арестованные товары, нужно оплатить эту сумму, а также исполнительский сбор, который составил почти 50 тысяч рублей.

    Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

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