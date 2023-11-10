В Петербурге арестовали имущество женщины, которая постоянно торгует футболками Шнура и Бодрова на Дворцовой площади

В Петербурге в ходе рейда на Дворцовой площади было арестовано имущество женщины, которая зарабатывает на незаконной продаже сувениров. Оказалось, нарушительница не раз попадала в поле зрения властей. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба судебных приставов Петербурга.



«Сувенирная продукция была арестована судебными приставами», — рассказали в ведомственной пресс-службе. Речь идет о 150 товарах, среди которых — футболки, платки, кружки, ручки. Сувенирная продукция была передана на хранение взыскателю, на склад временного хранения.