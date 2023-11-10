    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.93eur98.41

    Петербургский СК возбудил дело после нападения на бойца ОМОНа во время операции в клубе «Космонавт»

    5243
    76 комментариев

    Уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» возбуждено после рейда ФСБ и ОМОНа в клубе «Космонавт».

    Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, фигуранткой дела стала 50-летняя фанатка группы Zero People из Москвы. Ей вменяют как минимум один удар в бедро сотруднику ОМОНа, а также словесные оскорбления. Ругалась она якобы будучи в состоянии опьянения.

    Женщина, как зафиксировало видео, несколько раз ударила омоновца руками в область груди.

    Жертвой нападения, по данным «Фонтанки», стал не рядовой боец, а командир одного из подразделений ОМОНа.

    «Фонтанка» писала и показывала, как проходил рейд на концерте. Его причиной якобы стали жалобы на незаконность проведения мероприятия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОМОНФСБРейдКонцерт
    ЛАЙК9
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 76

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    76
    close