Петербургский СК возбудил дело после нападения на бойца ОМОНа во время операции в клубе «Космонавт»

Уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» возбуждено после рейда ФСБ и ОМОНа в клубе «Космонавт».
Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, фигуранткой дела стала 50-летняя фанатка группы Zero People из Москвы. Ей вменяют как минимум один удар в бедро сотруднику ОМОНа, а также словесные оскорбления. Ругалась она якобы будучи в состоянии опьянения.
Женщина, как зафиксировало видео, несколько раз ударила омоновца руками в область груди.
Жертвой нападения, по данным «Фонтанки», стал не рядовой боец, а командир одного из подразделений ОМОНа.
«Фонтанка» писала и показывала, как проходил рейд на концерте. Его причиной якобы стали жалобы на незаконность проведения мероприятия.