Петербургский СК возбудил дело после нападения на бойца ОМОНа во время операции в клубе «Космонавт»

Уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» возбуждено после рейда ФСБ и ОМОНа в клубе «Космонавт».



Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, фигуранткой дела стала 50-летняя фанатка группы Zero People из Москвы. Ей вменяют как минимум один удар в бедро сотруднику ОМОНа, а также словесные оскорбления. Ругалась она якобы будучи в состоянии опьянения.

Женщина, как зафиксировало видео, несколько раз ударила омоновца руками в область груди.

