Снова — нездорово. В Петербурге суд на два месяца закрыл сервис доставки после вспышки кишечной инфекции

Очередной кормилец рабочих в Петербурге получил от суда временный запрет на работу. С отравлением слегли больше десятка человек, сальмонеллы обнаружили в тушёной курице.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 10 ноября, Красносельский районный суд признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения ООО «Весна». Компания доставляла готовую еду рабочим «Прайдекс Констракшн», проживающим в хостеле «Четыре кита» на набережной Адмирала Лазарева.

Поводом присмотреться к поставщику стали 17 случаев кишечной инфекции. Роспотребнадзор начал расследование и покинул производство, опечатав двери. Самым востребованным цехом оказался горячий, несмотря на неработающую раковину для мытья рук. Согласно материалам, там готовят не только супы и второе, но также работают с тестом и обрабатывают сырые овощи. Кондитерский цех в наличии — в нём установлен холодильник для сырья. Среди претензий нарушение товарного соседства, отсутствие маркировки, есть вопросы к документации.

Забраковано и снято с реализации без малого 160 кг продукции. Бактерии рода Salmonella обнаружены в тушёной курице. В Роспотребнадзоре полагают, что в высеве бактерий виновато нарушение поточности. «Защитник вину юридического лица признала, пояснила, что часть нарушений в настоящее время устранены», — сообщили в пресс-службе судов. Деятельность «Весны», зарегистрированной на Брестском бульваре, 8А, РПН поставило на паузу 13 октября. Суд дал на наведение порядка 60 суток: до середины декабря деятельность фирмы приостановлена.

Это дебют компании. По данным СПАРК, «Весна» как юрлицо существует с августа, Роспотребнадзор нагрянул с проверкой через два месяца после регистрации. В этот же день, 13 октября, санинспекторы прошлись ещё по двум адресам, связанным с ИП, которое обеспечивало едой разнорабочих из БЦ «Лахта» той же «Прайдекс Констракшн». С ревизией пришли после 14 отравлений.