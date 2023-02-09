В Петербурге поставщику питания простили массовое отравление рабочих вчерашним пловом с сальмонеллой

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, отправивших в больницу больше десятка человек. Простить кормильца просили отравившиеся пловом и салатами.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 февраля, от уголовного преследования освобождена Нуржан Осмонова, гендиректор фирмы «Клипперс». Следствие установило, что её компания обеспечивала некачественным питанием сотрудников ООО «Прайдекс Констракшн».
Результатом стало отравление. Согласно материалам дела, в первые дни октября из хостела на набережной Адмирала Лазарева госпитализировали 11 работников «Прайдекс Констракшн» с гастроэнтеритом и гастроэнтероколитом.
В Роспотребнадзоре тогда сообщали, что поводом для санитарно-эпидемиологического расследования стало более массовое отравление — в больнице оказались 27 строителей.
Результаты санитарно-эпидемиологического расследования не
утешительные. В плове и овощном салате нашли неучтённую добавку: сальмонеллу и золотистый стафилококк.
Блюда были не из-под ножа. На Большой Монетной, 11, готовили 380 порций с вечера на завтрак одновременно с ужином. Среди прочего ревизоры отметили неработающий низкотемпературный холодильник, хранение рыбы, соусов и молочной продукции в среднетемпературной камере. Раковиной для мытья рук в горячем цехе не пользовались. Предоставить медкнижки смогли не все сотрудники. При этом они «многостаночники»: и готовят, и убирают, и посуду моют.
Деятельность предприятия временно приостанавливали для устранения нарушений.
Верхняя планка санкций первой части статьи 238 УК — два года лишения свободы. Но можно отделаться и штрафом до 300 тысяч рублей.
«От потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Осмоновой в связи с примирением сторон, поскольку последняя загладила причиненный преступлением вред, каких-либо претензий потерпевшие не имеют», — сообщили в пресс-службе суда.