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    В Петербурге поставщику питания простили массовое отравление рабочих вчерашним пловом с сальмонеллой

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    Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, отправивших в больницу больше десятка человек. Простить кормильца просили отравившиеся пловом и салатами.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 февраля, от уголовного преследования освобождена Нуржан Осмонова, гендиректор фирмы «Клипперс». Следствие установило, что её компания обеспечивала некачественным питанием сотрудников ООО «Прайдекс Констракшн».

    Результатом стало отравление. Согласно материалам дела, в первые дни октября из хостела на набережной Адмирала Лазарева госпитализировали 11 работников «Прайдекс Констракшн» с гастроэнтеритом и гастроэнтероколитом.

    В Роспотребнадзоре тогда сообщали, что поводом для санитарно-эпидемиологического расследования стало более массовое отравление — в больнице оказались 27 строителей.

    Результаты санитарно-эпидемиологического расследования не

    утешительные. В плове и овощном салате нашли неучтённую добавку: сальмонеллу и золотистый стафилококк.

    Блюда были не из-под ножа. На Большой Монетной, 11, готовили 380 порций с вечера на завтрак одновременно с ужином. Среди прочего ревизоры отметили неработающий низкотемпературный холодильник, хранение рыбы, соусов и молочной продукции в среднетемпературной камере. Раковиной для мытья рук в горячем цехе не пользовались. Предоставить медкнижки смогли не все сотрудники. При этом они «многостаночники»: и готовят, и убирают, и посуду моют.

    Деятельность предприятия временно приостанавливали для устранения нарушений.

    Верхняя планка санкций первой части статьи 238 УК — два года лишения свободы. Но можно отделаться и штрафом до 300 тысяч рублей.

    «От потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Осмоновой в связи с примирением сторон, поскольку последняя загладила причиненный преступлением вред, каких-либо претензий потерпевшие не имеют», — сообщили в пресс-службе суда.

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    Массовое отравлениеОтравление рабочихНекачественная еда
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