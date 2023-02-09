В Петербурге поставщику питания простили массовое отравление рабочих вчерашним пловом с сальмонеллой

Результатом стало отравление. Согласно материалам дела, в первые дни октября из хостела на набережной Адмирала Лазарева госпитализировали 11 работников «Прайдекс Констракшн» с гастроэнтеритом и гастроэнтероколитом.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 февраля, от уголовного преследования освобождена Нуржан Осмонова, гендиректор фирмы «Клипперс». Следствие установило, что её компания обеспечивала некачественным питанием сотрудников ООО «Прайдекс Констракшн».

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, отправивших в больницу больше десятка человек. Простить кормильца просили отравившиеся пловом и салатами.

В Роспотребнадзоре тогда сообщали, что поводом для санитарно-эпидемиологического расследования стало более массовое отравление — в больнице оказались 27 строителей .

Блюда были не из-под ножа. На Большой Монетной, 11, готовили 380 порций с вечера на завтрак одновременно с ужином. Среди прочего ревизоры отметили неработающий низкотемпературный холодильник, хранение рыбы, соусов и молочной продукции в среднетемпературной камере. Раковиной для мытья рук в горячем цехе не пользовались. Предоставить медкнижки смогли не все сотрудники. При этом они «многостаночники»: и готовят, и убирают, и посуду моют.

утешительные. В плове и овощном салате нашли неучтённую добавку: сальмонеллу и золотистый стафилококк.

Деятельность предприятия временно приостанавливали для устранения нарушений.

Верхняя планка санкций первой части статьи 238 УК — два года лишения свободы. Но можно отделаться и штрафом до 300 тысяч рублей.

«От потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Осмоновой в связи с примирением сторон, поскольку последняя загладила причиненный преступлением вред, каких-либо претензий потерпевшие не имеют», — сообщили в пресс-службе суда.