«А ну, малыш, давай». Разбойное нападение иностранцев на водителя синего трактора попало на видео

Трое граждан Азербайджана и Грузии задержаны по подозрению в разбойном нападении на двух петербуржцев. У одного взяли 32 тысячи рублей, другой поплатился телефоном за видеофиксацию беспредела.
Полиция показала видео конфликта, которое, судя по всему, сохранилось на похищенной трубке.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Инцидент, напомним, произошел вчера на Суздальском проспекте. У трех иностранцев при себе были нож и пистолет. После нападения полиция объявила план «Перехват». Сначала удалось найти пустую машину, а затем и подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о разбое, все трое процессуально задержаны. Потерпевшие зафиксировали травмы и написали заявления.