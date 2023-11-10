    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, южн

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.93eur98.41

    «А ну, малыш, давай». Разбойное нападение иностранцев на водителя синего трактора попало на видео

    3671
    24 комментария

    Трое граждан Азербайджана и Грузии задержаны по подозрению в разбойном нападении на двух петербуржцев. У одного взяли 32 тысячи рублей, другой поплатился телефоном за видеофиксацию беспредела.

    ПоделитьсяПоделиться

    Полиция показала видео конфликта, которое, судя по всему, сохранилось на похищенной трубке.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Инцидент, напомним, произошел вчера на Суздальском проспекте. У трех иностранцев при себе были нож и пистолет. После нападения полиция объявила план «Перехват». Сначала удалось найти пустую машину, а затем и подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о разбое, все трое процессуально задержаны. Потерпевшие зафиксировали травмы и написали заявления.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаРазбойКриминал
    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    Гость10 Ноя 2023 в 11:58
    14
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close