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    В Петербурге задержаны три иностранца, которые с ножом и пистолетом отняли ценное у местных

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    Групповая драка на Суздальском проспекте вылилась в уголовное дело по статье «Разбой». Приезжие дрались с местными, залив кровью двор дома № 61. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 ноября.

    В десятом часу утра накануне в полицию сообщили о громкой драке. Очевидец предупредил: у участников есть пистолет. Прибывший на место наряд застал двух 43-летних мужчин с телесными повреждениями, одного пришлось госпитализировать. Начался поиск машины, на которой уехали остальные участники. «Опель Вектра» вскоре был обнаружен пустым на Придорожной аллее. Подозреваемых же нашли на улице Композиторов. В отдел доставили двух граждан Грузии и одного гражданина Азербайджана, младшему из которых всего 20 лет.

    Потерпевшие же побывали в больнице. У них ушибы, ссадины и разбитые носы. В стационаре петербуржцев оставлять не стали, отправили домой. Оба написали заявления о хищении. У одного напавшие открыто похитили мобильный телефон за 7,5 тысячи, у другого — 32 тысячи рублей.

    После возбуждения уголовного дела подозреваемых поместили в ИВС.

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