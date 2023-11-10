В Петербурге задержаны три иностранца, которые с ножом и пистолетом отняли ценное у местных

Групповая драка на Суздальском проспекте вылилась в уголовное дело по статье «Разбой». Приезжие дрались с местными, залив кровью двор дома
В десятом часу утра накануне в полицию сообщили о громкой драке. Очевидец предупредил: у участников есть пистолет. Прибывший на место наряд застал двух
Потерпевшие же побывали в больнице. У них ушибы, ссадины и разбитые носы. В стационаре петербуржцев оставлять не стали, отправили домой. Оба написали заявления о хищении. У одного напавшие открыто похитили мобильный телефон за
После возбуждения уголовного дела подозреваемых поместили в ИВС.