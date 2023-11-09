Возможны аресты: МИД рассказал, почему россиянам не стоит ездить за границу без осторожности

Россиянам за границей могут грозить аресты и без осторожности лучше туда не ездить, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI.



Как сообщил Рябков 9 ноября, случаи арестов граждан России в Соединенных Штатах участились, со стороны США возможны любые враждебные действия, вплоть до арестов, и МИД со своей стороны предостерегает соотечественников от выездов за границу без «должной осторожности».

Стороны пытались обсудить ключевые вопросы на двухсторонних встречах, но готовности к прогрессу нет, даже по части функционирования диппредставительств и визовым делам.