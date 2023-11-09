«Самые большие выгоды в истории профсоюза». В США актерская гильдия закончила забастовку спустя 118 дней

Предварительное соглашение о новом трехлетнем контракте со студиями одобрила актерская гильдия США. Это означает окончание забастовки, сообщило 8 ноября издание The Hollywood Reporter.
В сообщении Альянса продюсеров кино и телевидения говорится, что по новому соглашению гильдия получит самые большие выгоды от контракта в истории профсоюза, включая самое большое увеличение минимальной заработной платы за последние сорок лет; бонусы за участие в потоковых программах; обширную защиту и компенсации при использовании искусственного интеллекта.
По данным профсоюза актеров, стоимость пакта оценивается более чем в
Более подробные детали не сообщаются — они станут известны после голосования по ратификации соглашения.
Забастовка актерской гильдии, начавшаяся на фоне забастовки сценаристов, имела необычайное воздействие на производителей киноконтента и привела к закрытию целого ряда громких проектов. По подсчетам некоторых экономистов, забастовки обошлись экономике Калифорнии не менее чем в 6 миллионов долларов. Забастовка гильдии сценаристов завершилась в конце сентября.