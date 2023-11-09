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    Кино

    «Самые большие выгоды в истории профсоюза». В США актерская гильдия закончила забастовку спустя 118 дней

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    8 комментариев

    Предварительное соглашение о новом трехлетнем контракте со студиями одобрила актерская гильдия США. Это означает окончание забастовки, сообщило 8 ноября издание The Hollywood Reporter.

    В сообщении Альянса продюсеров кино и телевидения говорится, что по новому соглашению гильдия получит самые большие выгоды от контракта в истории профсоюза, включая самое большое увеличение минимальной заработной платы за последние сорок лет; бонусы за участие в потоковых программах; обширную защиту и компенсации при использовании искусственного интеллекта.

    По данным профсоюза актеров, стоимость пакта оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Если соглашение будет ратифицировано, контракт может вскоре вступить в силу, а если нет, члены гильдии и альянса снова сядут за стол переговоров.

    Более подробные детали не сообщаются — они станут известны после голосования по ратификации соглашения.

    Забастовка актерской гильдии, начавшаяся на фоне забастовки сценаристов, имела необычайное воздействие на производителей киноконтента и привела к закрытию целого ряда громких проектов. По подсчетам некоторых экономистов, забастовки обошлись экономике Калифорнии не менее чем в 6 миллионов долларов. Забастовка гильдии сценаристов завершилась в конце сентября.

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    Комментарии 8

    Гость09 Ноя 2023 в 15:17
    Очень не скрепно.
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