Генконсульство Греции в Москве закрыли. Где теперь оформить визу?

Закрытие Генконсульства Греции в Москве не повлияет на выдачу виз. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России 9 ноября.



МИД РФ сообщил о закрытии консульства в столице накануне. Действие соглашения прекращено с 1 ноября. Однако россияне не останутся без виз. Как пояснили в ассоциации, это обычная реорганизация. Теперь оформлением шенгена займется Консульский отдел Посольства Греции в России, информирует АТОР.



При этом греческие Генконсульства продолжают работать в Петербурге и Новороссийске. Кроме этого, визовые центры Греции открыты еще в 21 городе России, среди которых Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Иркутск и Владивосток.

