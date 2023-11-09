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    Генконсульство Греции в Москве закрыли. Где теперь оформить визу?

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    Закрытие Генконсульства Греции в Москве не повлияет на выдачу виз. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России 9 ноября.

    МИД РФ сообщил о закрытии консульства в столице накануне. Действие соглашения прекращено с 1 ноября. Однако россияне не останутся без виз. Как пояснили в ассоциации, это обычная реорганизация. Теперь оформлением шенгена займется Консульский отдел Посольства Греции в России, информирует АТОР.

    При этом греческие Генконсульства продолжают работать в Петербурге и Новороссийске. Кроме этого, визовые центры Греции открыты еще в 21 городе России, среди которых Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Иркутск и Владивосток.

    По информации туроператоров, на данный момент греческую визу оформляют в среднем за 5–7 рабочих дней, подать документы можно только по предварительной записи.

    В АТОР добавили, что в 2022 году Генконсульство Греции в Москве выдало россиянам почти 41 тысячу виз.

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