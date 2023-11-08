Военные комиссариаты России ждет реорганизация

Минобороны планирует изменить работу военных комиссариатов. Документ о нововведениях опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. По данным на среду, 8 ноября, проект находится на этапе оценки регулирующего воздействия.



Как говорится в пояснительной записке, основная цель изменений — привести статус работников военных комиссариатов в соответствие со статусом сотрудников территориальных органов Минобороны России и повысить им зарплату.



«В связи с возросшим объемом задач по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации, решаемых военными комиссариатами в условиях проводимой специальной военной операции, <…> подготовлен настоящий проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающий перевод работников военных комиссариатов на федеральную государственную гражданскую службу», — говорится в записке.

