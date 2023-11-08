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    Военные комиссариаты России ждет реорганизация

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    Минобороны планирует изменить работу военных комиссариатов. Документ о нововведениях опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. По данным на среду, 8 ноября, проект находится на этапе оценки регулирующего воздействия.

    Как говорится в пояснительной записке, основная цель изменений — привести статус работников военных комиссариатов в соответствие со статусом сотрудников территориальных органов Минобороны России и повысить им зарплату.

    «В связи с возросшим объемом задач по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации, решаемых военными комиссариатами в условиях проводимой специальной военной операции, <…> подготовлен настоящий проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающий перевод работников военных комиссариатов на федеральную государственную гражданскую службу», — говорится в записке.

    Для этого Минобороны предлагает установить предельную численность федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в военных комиссариатах в количестве 44 432 человека. Так, в ранг ФГГС планируют перевести гражданский персонал, который задействован в организации воинского учета, призыве граждан ‎на службу, мобилизационной работе, пенсионном обеспечении уволенных с военной службы. Переводу не подлежат медработники, завскладами, механики связи, водители и сторожа. В текущей версии число работников ФГГС составляет около 5 тысяч человек.

    Кроме того, предлагается дополнить Указ «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» перечнем должностей в территориальных органах ведомства. Среди них — военный комиссар региона и его заместитель, а также военный комиссар муниципалитета, начальники и специалисты отделов и центров обеспечения.

    Для сотрудников военных комиссариатов документ также устанавливает новые оклады: для военного комиссара субъекта — 23 109 руб., для зама — 21 417 руб., для военного комиссара муниципалитета — 20 289 руб., для остальных должностей по отделам и центрам — от 15 до 20 тыс. руб.

    В пояснительной записке авторы указывают, что реализация проекта указа и оплата труда гражданских служащих комиссариатов потребует более 46 млрд руб.

    Проект указа разработан с учетом предложений президента, уточняется в документе. Указ может вступить в силу уже 1 декабря 2023 года.

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