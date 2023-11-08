Мужчину с мачете в Люберцах обезвредили судебный пристав и сотрудник ФСИН

Вооруженного мачете мужчину в Люберцах обезвредили и задержали сотрудник управления Федеральной службы судебных приставов и сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Подробности 8 ноября сообщает Следственный комитет Подмосковья.
Задержанным оказался местный житель 1987 года рождения. По предварительной информации, проходя мимо здания судебных приставов на улице Кирова, он напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Прокуратура Московской области уточняет, что 38-летней женщине досталось по голове и руке, а мальчику два удара по телу.
На кадрах, которые публиковал телеграм-канал «Мои Люберцы», видна развязка происшествия. Мужчина перебегает дорогу перед машиной, которая в результате его сбивает. После чего он встает, разворачивается и, размахивая ножом, бежит в сторону людей в форме. Те несколько раз стреляют, чтобы его остановить.
По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Женщина и подросток доставлены в медицинское учреждение, им оказана помощь. Подозреваемый находится в больнице.