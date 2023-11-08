Очевидцы: В Люберцах выстрелами остановили мужчину с мачете. Перед этим он набросился на мать с ребенком

В подмосковных Люберцах сотрудникам полиции пришлось стрелять, чтобы остановить вооруженного мачете мужчину. Об этом 8 ноября сообщает телеграм-канал «Мои Люберцы» и публикует видеозаписи, сделанные очевидцами происшествия.
телеграм-канал Мои Люберцы
Инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Комсомольской. На кадрах видно, как мужчина перебегает дорогу перед машиной, которая в результате его сбивает. После чего он встает, разворачивается и размахивая ножом бежит в сторону полицейских. Те стреляют, чтобы его остановить.
Очевидцы инцидента утверждают, что перед этим мужчина попытался напасть с мачете на девушку с ребенком и якобы ранил их. Ранения у матери, по их словам, несерьёзные, медики оказывают помощь. Ребёнок не пострадал.
телеграм-канал Мои Люберцы
Нападавший задержан сотрудниками полиции. О причинах его поведения пока ничего не известно. Официально правоохранительные органы Московской области случившееся еще не комментировали.