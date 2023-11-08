Президент присвоил генеральские звания 29 офицерам МВД. Петербурга в списке нет

Три десятка руководителей и замов региональных подразделений и центрального аппарата МВД за два дня до 10 ноября получили очередные и внеочередные звания.



Указ, подписанный президентом РФ 8 ноября, опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.



Среди 29 фамилий есть только один петербуржец, Александр Афанасьев, но и он сейчас служит замначальника ГУ МВД по Самарской области. Ему присвоено звание генерал-майора.



Сотрудников ГУ МВД по Петербургу и области в указе «Фонтанка» не нашла.



10 ноября отмечается День сотрудника МВД.