    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    754мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.42eur98.79

    Президент присвоил генеральские звания 29 офицерам МВД. Петербурга в списке нет

    4388
    19 комментариев

    Три десятка руководителей и замов региональных подразделений и центрального аппарата МВД за два дня до 10 ноября получили очередные и внеочередные звания.

    Указ, подписанный президентом РФ 8 ноября, опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Среди 29 фамилий есть только один петербуржец, Александр Афанасьев, но и он сейчас служит замначальника ГУ МВД по Самарской области. Ему присвоено звание генерал-майора.

    Сотрудников ГУ МВД по Петербургу и области в указе «Фонтанка» не нашла.

    10 ноября отмечается День сотрудника МВД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПрезидентМВД
    ЛАЙК2
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Гость08 Ноя 2023 в 16:49
    Петербурга в списке нет
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close