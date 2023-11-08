«И тогда YouTube заблокируют?» В Госдуме рассказали об альтернативных видеосервисах

Хотя YouTube отказывается исполнять предписания Роскомнадзора, его точно не заблокируют, по крайней мере, пока не появится полноценной конкурентоспособной альтернативы, пишет 8 ноября «Парламентская газета». Интервью изданию дал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«YouTube и технологически, и идеологически встроился в Рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и вообще выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли», — отметил депутат.



По словам Горелкина, альтернативу YouTube можно ждать лет через пять. Пока есть два кандидата: RuTube и VK-видео. Сам Горелкин делает ставку на VK-видео. RuTube, основанный еще в 2006 году, давно мог стать полноценным конкурентом YouTube, но «менеджеры стали развивать его по другой модели», и он проиграл. Однако надежда есть: недавно в RuTube произошла смена команды, «и, может быть, что-то у них теперь получится», плюс «помощь государства, плюс содействие топовых блогеров с активной гражданской позицией».



«Плюс обоим сервисам уже стоит задуматься о развитии монетизации, прежде всего, чтобы улучшить условия для тех же блогеров», — говорит депутат.

Отвечая на вопрос, когда оба сервиса смогут на деле тягаться с западными конкурентами, он предположил, что на это потребуется несколько лет.



«Про планы я не знаю, но, по моим оценкам, если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении, — тоже лет пять, не меньше», — сказал Горелкин.

В ответ журналист задал ему вопрос, заблокируют ли тогда YouTube?

