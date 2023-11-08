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    На уроке танцев 6-летняя петербурженка получила травму. Мама добилась компенсации

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    Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери о взыскании компенсации морального вреда из-за травмы её дочки. Деньги выплатит индивидуальный предприниматель, который не обеспечил безопасность. Об этом 8 ноября сообщает городская прокуратура.

    Инцидент произошёл ещё 10 января. 6-летняя девочка занималась танцами на улице Кораблестроителей. Ей на ногу упал радиатор, и она получила закрытый перелом костей стопы. Мама пошла к районному прокурору, а тот обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

    «Определением суда утверждено мировое соглашение, заключенное между матерью малолетней и индивидуальным предпринимателем, о возмещении причиненного морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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