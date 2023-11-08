На уроке танцев 6-летняя петербурженка получила травму. Мама добилась компенсации

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери о взыскании компенсации морального вреда из-за травмы её дочки. Деньги выплатит индивидуальный предприниматель, который не обеспечил безопасность. Об этом 8 ноября сообщает городская прокуратура.



Инцидент произошёл ещё 10 января. 6-летняя девочка занималась танцами на улице Кораблестроителей. Ей на ногу упал радиатор, и она получила закрытый перелом костей стопы. Мама пошла к районному прокурору, а тот обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

