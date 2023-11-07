«Я профессиональный клоун и этим горжусь». Моргенштерн* о любви к жирной российской продавщице, поездке на Донбасс и алкоголизме

Фото: скриншот youtube.com/sobchak Поделиться Поделиться





На YouTube-канале Ксении Собчак вышло реванш-интервью Алишера Моргенштерна* (признан Минюстом РФ иноагентом). Оно записывалось вживую в Дубае, билеты на шоу стоили от 25 до 100 тысяч рублей. В сухом остатке получилось двухчасовое видео, где за первые 30 минут выскакивает пять рекламных интеграций.



Спустя два года после предыдущей встречи с Собчак рэпер превратился из самого популярного артиста в России в эмигранта, он развелся и понял, что пока серьёзные отношения его не интересуют, записал постыдный дисс на Оксимирона**, пересмотрел отношения с алкоголем и примерил роль шансонье. «Фонтанка» пересказывает главное из интервью.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Моргенштерном Алишером Тагировичем либо касается деятельности иностранного агента Моргенштерна Алишера Тагировича.

Личная жизнь Моргенштерна Главная новость о личной жизни Моргенштерна стала известна до выхода интервью. В сеть просочился кусок видео, в котором Алишер говорит о расставании с украинской блогершей и бывшей моделью Лизой Василенко.

По его словам, это была «первая сумасшедшая любовь в жизни», он потерял голову и месяц не ел.

«Мы могли часами лежать, смотреть друг другу в глаза молча, — сказал рэпер. — Когда любовь попустила, буря гормонов... к сожалению, она рано или поздно проходит, и мы тогда встали перед взрослым выбором: идти ли дальше, и поняли, что не получится».



Моргенштерн признался, что не готов к серьёзным отношениям, семье и не мог дать того, что нужно девушке. «Моя проблема была в том, что мне не хватало смелости себе признаться, что отношения мне не нужны», — добавил он.

Также ошибкой Алишер считает эпизод с женитьбой на Диларе Зинатуллиной: «Я просто заигрался в эту свадьбу, мужа, хорошего парня. И внутри меня Алишер кричал: «Хватит [блин], остановитесь!»

Ксения Собчак предложила рэперу оценить с точки зрения сексуальности главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. Моргенштерн отказался это комментировать. Про следующих персон, Марию Певчих*** и Марию Захарову, он заявил, что не знает. «Классная милфа только одна — Мизулина Катенька», — добавил артист.



О Дне Победы и внимании силовиков Уехать из России Моргенштерну пришлось после интервью Собчак двухгодичной давности, где он заявил, что «не понимает праздника Победы» и почему на него ежегодно тратятся миллионы.

«Я правда сказал [фигню] и понимаю, какое большое количество человек я мог обидеть этим высказыванием. Когда я это понял, я публично извинился», — сказал он. При этом Моргенштерн добавил, что тогда интервью проходило в день его свадьбы, из-за чего он находился в уязвимой позиции.

«Неужели ты не понимала, что мне грозит, если ты оставишь это в интервью?» — спросил он.



«Я считаю, что это чисто [пристали] до тебя», — ответила Собчак.

По словам Моргенштерна, повышенное внимание к нему со стороны силовиков наблюдалось и до заявления о Дне Победы. Каждый раз при пересечении российской границы его останавливали и отводили в специальную комнату. Один из пограничников ему объяснил, что в системе его фамилия помечена флажком. Это значит, что сотрудники должны каждый раз звонить и получать разрешение на пропуск рэпера.

«Я тогда про себя стал подкакивать: что я за человек, что мое перемещение так жёстко контролируется», — отметил Алишер.



Об алкоголизме В эмиграции Моргенштерну пришлось непросто. Он не стал скрывать своё пристрастие к алкоголю: «Я полтора года провел в запое и довел себя до стояния такого ничтожества, что просто лежал и говорил: «Я ненавижу себя. Какой я жалкий и ужасный».

Алишер заявил, что его грызла обида на невозможность выступать в России. Он завидовал и «брызгал желчью». В этот период был записан дисс на Оксимирона, который сам Моргенштерн считает слабым и признает, что проиграл битву. Но противостояние его и Окси продолжается. «Здесь битва говна и мочи», — добавил он.



Алишер напивался до комы. Это приводило к ссорам с девушкой: «Потом она сказала одну фразу, которая перевернула все: «Я даже не знаю, как твое дыхание пахнет». Я такой — стоп. Эта женщина заслужила нюхать мое дыхание».

Сейчас Моргенштерн тренируется шесть раз в неделю. Уверяет, что алкоголь остался в жизни, но не менее чем в размере одного-двух бокалов раз в неделю. Другими веществами не балуется. В подтверждение своей хорошей формы он продемонстрировал пресс.



Фото: скриншот youtube.com/sobchak Поделиться Поделиться





О статусе иноагента «На тот момент я почувствовал страх — что со мной теперь будет, чем мне это грозит. Блин, у меня плохо со словарным запасом, когда ты в [очень сильно удивлен], — прокомментировал рэпер. — Я ещё читаю, что меня финансируют Израиль и Украина. Я такой: а где деньги, где мои шекели и гривны? Я такой: за что? Я тогда перепугался и уехал сразу с Бали. Потому что Бали дружит с Россией, я же параноик».

Артист не ставит плашку иноагента, потому что не согласен с этим статусом. Он заявил, что начнёт это делать, когда получит второе предупреждение от Роскомнадзора: «Уголовку не хочу».



О тоске по Родине и поездке на Донбасс Моргенштерн скучает по России и хотел бы вернуться. «Это не квартира, это продавщица в магазине жирная, которая орет на тебя, это банька, это дача, это 50 грамм под «Русское радио». Вот что такое дом», — сказал он.

Моргенштерн боится возвращаться. Он вспомнил, как вернувшегося тиктокера Даню Милохина попытались отправить на срочную службу. При этом рэпер готов рассмотреть разные условия своего возвращения, вплоть до поездки на Донбасс.

«Я буду тщательно взвешивать все «за» и «против», если такое предложение поступит, — заявил артист — По сути, у меня будет возможность давать концерты, домой съездить, в баньку, в Уфу на дачу, куда ты на вертолете прилетала, с бабушкой наконец-то увидеться. А на другой чаше весов... Мы же понимаем, что, если я там выступлю, это будет политическим высказыванием. А я так не хочу делать никаких политических высказываний».



Политическая позиция и творчество В финале интервью Ксения Собчак подвела к тому, что одной из немногих российских групп, «Тату», удалось получить мировое признание именно из-за политического высказывания — они осудили войну в Ираке. Моргенштерну, по мнению Собчак, не хватает аналогичного подхода к своему творчеству.



«Я номер один был в своей стране и не сделал ни одного политического высказывания. И Америку я мог бы [покорить], если бы делал все то же самое, но там я этого не хочу, — ответил Алишер. — Меня волнуют люди. Я представляю условного Ваську, которому 12 лет: мамка у него алкашка-одиночка, отец [сбежал], живут бедно, все [плохо], в школе дразнят, и он включил себе «Cadillac» и улыбнулся первый раз. Вот что меня заботит. Моё дело людей развлекать, я профессиональный клоун и этим горжусь. Я несу людям [член], от которого они улыбаются. Я этим горжусь».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру» * Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом. ** Оксимирон, он же Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом. *** Мария Певчих признана Минюстом РФ иноагентом.