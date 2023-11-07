Последствия атаки БПЛА на Крым: обломки упали в Каче, в Севастополе есть раненый

В результате атаки беспилотников на Крым рано утром 7 ноября ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.



«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал он.



По его словам, пострадал мужчина. Ранение не угрожает жизни: медики диагностировали у него перелом руки.

В Севастополе серьёзных повреждений зданий и коммуникаций после отражения атаки не выявлено. Есть информация о падении фрагментов сбитых БПЛА в районе посёлка Кача на территории Севастополя.

