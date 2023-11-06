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    В Госдуму внесли законопроект, разрешающий продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

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    Пассажиры, следующие по внутрироссийским направлениям, смогут покупать алкоголь в магазинах беспошлинной торговли — в случае, если такой документ примет Госдума. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, поступил для рассмотрения.

    В пояснительной записке говорится, что речь — о периоде до 30 июня 2026 года. Мера — вынужденная: владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьезные убытки — сначала из-за коронавируса, потом — из-за международной обстановки. В итоге количество владельцев магазинов с 2019 года по март 2023-го сократилось на 20%, а алкоголь в соответствующих магазинах стали покупать меньше на 64%. А вернуть товары производителям — невозможно из-за закрытия логистических коридоров.

    При этом средний чек одного пассажира внутренних воздушных линий, по данным Евразийской Ассоциации Беспошлинной Торговли, составляет 349 рублей. И если законопроект примут, чек может вырасти на 115 рублей, что принесет дополнительной выгоды индустрии почти на 9 миллиардов (если, конечно, пассажиропоток сохранится на уровне 2022 года).

    За 2022 год пассажиропоток внутренних воздушных линий составил 77,7 миллиона пассажиров.

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