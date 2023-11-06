В Госдуму внесли законопроект, разрешающий продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

Пассажиры, следующие по внутрироссийским направлениям, смогут покупать алкоголь в магазинах беспошлинной торговли — в случае, если такой документ примет Госдума. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, поступил для рассмотрения.



В пояснительной записке говорится, что речь — о периоде до 30 июня 2026 года. Мера — вынужденная: владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьезные убытки — сначала из-за коронавируса, потом — из-за международной обстановки. В итоге количество владельцев магазинов с 2019 года по март 2023-го сократилось на 20%, а алкоголь в соответствующих магазинах стали покупать меньше на 64%. А вернуть товары производителям — невозможно из-за закрытия логистических коридоров.