В Госдуму внесли законопроект, разрешающий продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

Пассажиры, следующие по внутрироссийским направлениям, смогут покупать алкоголь в магазинах беспошлинной торговли — в случае, если такой документ примет Госдума. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, поступил для рассмотрения.
В пояснительной записке говорится, что речь — о периоде до 30 июня 2026 года. Мера — вынужденная: владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьезные убытки — сначала из-за коронавируса, потом — из-за международной обстановки. В итоге количество владельцев магазинов с 2019 года по март 2023-го сократилось на 20%, а алкоголь в соответствующих магазинах стали покупать меньше на 64%. А вернуть товары производителям — невозможно из-за закрытия логистических коридоров.
При этом средний чек одного пассажира внутренних воздушных линий, по данным Евразийской Ассоциации Беспошлинной Торговли, составляет 349 рублей. И если законопроект примут, чек может вырасти на 115 рублей, что принесет дополнительной выгоды индустрии почти на 9 миллиардов (если, конечно, пассажиропоток сохранится на уровне 2022 года).
За 2022 год пассажиропоток внутренних воздушных линий составил 77,7 миллиона пассажиров.