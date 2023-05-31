В России могут разрешить продажу алкоголя в duty free для пассажиров внутренних рейсов

Законопроект, разрешающий продавать алкоголь в магазинах duty free в аэропортах для пассажиров на внутренних рейсах, подготовили в Минфине России. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе ведомства.



Разрешить продажу предлагается до 30 июня 2026 года в магазинах duty free, расположенных в залах ожидания для пассажиров, летающих внутри России. Также алкоголь может появиться в залах выдачи багажа «с установлением особых требований к такой продаже».



Решение направлено на поддержку операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов duty free, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса. Также российский бизнес пострадал из-за действий недружественных стран, посетовали в ведомстве.

