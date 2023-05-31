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    В России могут разрешить продажу алкоголя в duty free для пассажиров внутренних рейсов

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    Законопроект, разрешающий продавать алкоголь в магазинах duty free в аэропортах для пассажиров на внутренних рейсах, подготовили в Минфине России. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

    Разрешить продажу предлагается до 30 июня 2026 года в магазинах duty free, расположенных в залах ожидания для пассажиров, летающих внутри России. Также алкоголь может появиться в залах выдачи багажа «с установлением особых требований к такой продаже».

    Решение направлено на поддержку операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов duty free, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса. Также российский бизнес пострадал из-за действий недружественных стран, посетовали в ведомстве.

    Ранее Общественное объединение пассажиров попросило Минтранс изменить правила перевозки ручной клади, убрав ограничение в 100 миллилитров. Ограничения были введены в 2007 году после того, как в аэропорту Хитроу в Лондоне обнаружили террористов с «жидкими бомбами».

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