Упитанный девятиклассник распылил баллончик на улице Маршала Захарова, а затем брыкался в руках у полиции

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 15-летнего мальчика, который распылил перцовый баллончик на детской площадке на улице Маршала Захарова в Красносельском районе. О начале производства сообщили в петербургском главке полиции.
читательница «Фонтанки» Мария
Видео задержания девятиклассника появилось в соцсетях неделю назад. Автор ролика Мария рассказала, что мальчика зовут Шамиль и что он якобы любит распылять слезоточивый газ среди детей. Петербурженка после очередной такой выходки напомнила хулигану о судьбе так называемой «банды Турала», членов которой ловили в октябре. Видимо, этот педагогический прием эффекта на Шамиля не возымел, так как на место была вызвана полиция.
Проследовать в служебный автомобиль сорванец не захотел. Он яростно брыкался, когда полицейский пытался его схватить, и отбегал. Не вышло и у мужа Марии. Школьник сбил с крепкого мужчины кепку. Подростка удалось уговорить проехать в отдел только с помощью второго наряда.
«Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Несовершеннолетнему избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.