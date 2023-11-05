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    Упитанный девятиклассник распылил баллончик на улице Маршала Захарова, а затем брыкался в руках у полиции

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    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 15-летнего мальчика, который распылил перцовый баллончик на детской площадке на улице Маршала Захарова в Красносельском районе. О начале производства сообщили в петербургском главке полиции.

    читательница «Фонтанки» Мария

    Видео задержания девятиклассника появилось в соцсетях неделю назад. Автор ролика Мария рассказала, что мальчика зовут Шамиль и что он якобы любит распылять слезоточивый газ среди детей. Петербурженка после очередной такой выходки напомнила хулигану о судьбе так называемой «банды Турала», членов которой ловили в октябре. Видимо, этот педагогический прием эффекта на Шамиля не возымел, так как на место была вызвана полиция.

    Проследовать в служебный автомобиль сорванец не захотел. Он яростно брыкался, когда полицейский пытался его схватить, и отбегал. Не вышло и у мужа Марии. Школьник сбил с крепкого мужчины кепку. Подростка удалось уговорить проехать в отдел только с помощью второго наряда.

    «Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Несовершеннолетнему избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 45

    Гость05 Ноя 2023 в 23:17
    Бред какой-то.
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