    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, вос

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.04eur99.01

    Арестованные товарные знаки «Калашникова», Сбербанка и RT продолжат действовать в Финляндии

    2630
    16 комментариев

    Финское ведомство по патентам и регистрации подтвердило, что товарные знаки попавших под санкции ЕС российских компаний остаются имуществом их правообладателей, но при этом они арестованы. Об этом сообщают «Ведомости» 4 ноября.

    В пресс-службе Роспатента рассказали, что товарные знаки более 40 российских и белорусских компаний продолжают действовать на территории Финляндии, но правообладатели не могут ими распоряжаться, например продавать или лицензировать.

    Ранее «Фонтанка» писала, что 1 ноября власти Финляндии конфисковали более 40 российских и белорусских товарных знаков, включая Сбербанк, «Калашников» и RT. Арест был произведен в рамках применения к указанным компаниям санкций ЕС. Россия называет такие меры незаконными.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкции ЕССанкции ЕС против РоссииСанкции ЕвросоюзаФинляндияТоварный знак
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close