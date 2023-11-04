Арестованные товарные знаки «Калашникова», Сбербанка и RT продолжат действовать в Финляндии

Финское ведомство по патентам и регистрации подтвердило, что товарные знаки попавших под санкции ЕС российских компаний остаются имуществом их правообладателей, но при этом они арестованы. Об этом сообщают «Ведомости» 4 ноября.



В пресс-службе Роспатента рассказали, что товарные знаки более 40 российских и белорусских компаний продолжают действовать на территории Финляндии, но правообладатели не могут ими распоряжаться, например продавать или лицензировать.



Ранее «Фонтанка» писала, что 1 ноября власти Финляндии конфисковали более 40 российских и белорусских товарных знаков, включая Сбербанк, «Калашников» и RT. Арест был произведен в рамках применения к указанным компаниям санкций ЕС. Россия называет такие меры незаконными.

