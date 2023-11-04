Двое с ножом отобрали вейп у подростка в Купчино. Из отдела их забирали родители

Двое школьников задержаны за нападение на 14-летнего сверстника во Фрунзенском районе Петербурга. Добывая желанный вейп, они получили статью о разбое.



Уголовное дело о разбое с применением оружия возбуждено накануне, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Поводом стал школьный конфликт на футбольном поле на улице Димитрова в минувшую среду. Тогда не разошлись миром трое подростков. У одного был недешёвый электронный испаритель, у остальных один на двоих нож и крепкие кулаки.



Подозреваемых в хищении вейпа за 3,1 тысячи рублей быстро нашли. Со следователем пришлось объясняться двум ученикам 8-го класса, 14 и 15 лет. По предварительным данным, оба учатся во Фрунзенском районе, но в разных школах. Под следствием ещё не бывали. Пока подростков опросили и передали родным, вопрос о мере пресечения решается.

