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    Двое с ножом отобрали вейп у подростка в Купчино. Из отдела их забирали родители

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    Двое школьников задержаны за нападение на 14-летнего сверстника во Фрунзенском районе Петербурга. Добывая желанный вейп, они получили статью о разбое.

    Уголовное дело о разбое с применением оружия возбуждено накануне, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Поводом стал школьный конфликт на футбольном поле на улице Димитрова в минувшую среду. Тогда не разошлись миром трое подростков. У одного был недешёвый электронный испаритель, у остальных один на двоих нож и крепкие кулаки.

    Подозреваемых в хищении вейпа за 3,1 тысячи рублей быстро нашли. Со следователем пришлось объясняться двум ученикам 8-го класса, 14 и 15 лет. По предварительным данным, оба учатся во Фрунзенском районе, но в разных школах. Под следствием ещё не бывали. Пока подростков опросили и передали родным, вопрос о мере пресечения решается.

    В конце октября электронную сигарету у 14-летнего школьника на Гражданском проспекте отбирали с пневматическим пистолетом. По данным полиции, в лицо и пах подростку стрелял студент, который ненамного старше.

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